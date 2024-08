Exdiputada venezolana le pide al Senado de la República que reconozca la victoria de Edmundo González: “No sean cómplices”

“La noche del 28 de julio, el dictador no aceptó el resultado, sino que consumó un fraude. El día lunes, 29 de julio, el pueblo venezolano salió a lo largo y ancho del país, exigiendo que se respete la soberanía popular”, dijo Arellano, quien aseguró que desde ese día se desató una ola de represión por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

María Corina Machado vuelve a retar al régimen de Maduro y envía mensaje a los venezolanos: “El miedo no nos va a paralizar”

“Hoy les vengo a pedir a esta honorable cámara tres cosas: uno, que no guarden silencio. Dos, que le exijan al Gobierno nacional no ser cómplice del fraude y del asesinato vil del pueblo venezolano. Hoy quiero que les quede claro a ustedes, demócratas colombianos, que lo que está pasando en Venezuela no es igual al pasado reciente. El pueblo venezolano decidió que el 10 de enero de 2025 se juramente Edmundo González Urrutia ante la Constitución y las instituciones”, manifestó.