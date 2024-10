“Exigimos que la verdad sea aclarada y que rinda cuentas con seriedad”: el llamado de Marelen Castillo a Gustavo Petro

Castillo criticó que el mandatario envíe discursos de incentivan el odio. “El presidente Gustavo Petro sigue aferrado a discursos que no solo fomentan la división, sino que parecen cargados de odio y desprecio. Al hablar de ‘descabezar reyes’, pareciera más preocupado por avivar conflictos que por construir una nación unida”, aseguró.

Según el mandatario, esa “oligarquía” no quiere que la democracia llegue al Gobierno, sino que supuestamente quisieran construir “un mundo oligárquico, mortífero y bárbaro”. Y dijo que esas oligarquías colombianas actuales serían “casi que peores” que los descendientes de la monarquía española en la Colonia. “Los primeros mataron, hicieron genocidios de pueblos indígenas y trajeron la esclavitud de pueblos negros, también han generado el genocidio en Colombia y han matado indígenas, pueblos negros y niños y niñas”, afirmó Petro.

“Bolívar diría: ¡levantaos de nuevo! Qué les diría a los negros si no: llegó la hora de la emancipación. Y qué les diría a los indígenas si no que ustedes tenían la razón y había que equilibrar al ser humano con la naturaleza, y qué les diría a los mestizos gobernados como si fueran siervos y no: llegó la hora de nuevo de levantarse y alzar la bandera”, concluyó el jefe de Estado”, aseguró el presidente.