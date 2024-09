Exministro Fernando Londoño arremete contra el Pacto Histórico y Petro tras paro camionero: “El que a hierra mata, a hierro muere”

“No ha habido un momento más crítico en la vida del país en mucho tiempo. ¿Dónde está el Presidente? ¿Por qué no enfrenta la situación? ¿Está guardado? ¿Está escondido Gustavo Petro? La pobre ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, no tiene ni idea en dónde está parada ni tiene claro con cuáles facultades está obrando”, expresó.

La situación de Colombia empieza a ser insostenible tras el tercer día del paro camionero en el país, resumió el exministro: “El país está paralizado contra el alza en el precio de combustible. El Presidente Petro no interviene, no da instrucciones y los ministros, pobres funcionarios, no saben qué hacer ni qué camino tomar”.