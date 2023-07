Federico Gutiérrez se va lanza en ristre contra Rodolfo Hernández: “es un fraude, es un fiasco”, ¿qué pasó?

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez regresó esta semana al ruedo político, esta vez con miras a las elecciones regionales, en las que aspira a quedarse nuevamente con la Alcaldía de Medellín.

Si bien Gutiérrez ha lanzado algunas críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, desde que anunció su aspiración se ha vuelto más incisivo a la hora de lanzar críticas, solo esta semana, además de Petro, ha entrado en discusiones con Juan Carlos Upegui, uno de sus contendores en la lucha por la Alcaldía, y ahora con el excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

A pesar de que en la segunda vuelta presidencia Gutiérrez apoyó a Hernández, ahora lo considera “un fiasco”.

“Ojalá que no (gane), eso es un fraude, es un fiasco, Rodolfo engañó al país. Mira, si la justicia en el país existiera y fuera oportuna, Rodolfo no debió haber sido ni siquiera candidato a la Presidencia, Rodolfo realmente debería estar en la cárcel”, apuntó el exalcalde de Medellín en el programa Desnúdate con Eva Rey, dirigido por la periodista española Eva Rey.

La Procuraduría General de la Nación sancionó a Rodolfo Hernández, ni obstante la sanción no queda en firme hasta que sea ratificada por el Consejo de Estado - Foto: Procuraduría

Gutiérrez se mostró decepcionado de Hernández y recordó el proceso judicial que cursa en contra del exalcalde de Bucaramanga por el caso Vitalogic, que es un proceso judicial que involucra acusaciones de corrupción contra el exmandatario bumangués.

La investigación se enfocó en las presuntas acciones de Hernández para favorecer a la Unión Temporal Vitalogic y así obtener un contrato para la gestión de residuos durante su administración.

“El tema de corrupción es muy grave por el caso de Vitalogic, porque acaba de ser del todo ya inhabilitado para ocupar cargos públicos y así reta diciendo que se va a lanzar. Por donde yo voy, la gente siente que él los engañó”, indicó Gutiérrez.

El exalcalde de Medellín también se mostró molesto porque, según él, Hernández le entregó en bandeja de plata la Presidencia a Petro en las pasadas elecciones.

Según Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández le entregó la Presidencia a Gustavo Petro - Foto: Presidencia

“Rodolfo pudo haber ganado la Presidencia, yo estaba convencido de que la podía ganar, listo con sus cuentos, con todo lo que tenía, pero este señor se inventó unas cosas y se fue para Miami, se hizo el amenazado y dijo que no volvía a Colombia, entregó la Presidencia, la entregó”, manifestó Gutiérrez.

“No les tengo miedo”

En una reciente entrevista con SEMANA, Gutiérrez expuso que, con su candidatura, no solo aspira llegar nuevamente a la Alcaldía de Medellín. El objetivo va más allá y se mostró ambicioso con alcanzar una votación histórica “para que les diga a quienes mal gobiernan hoy la ciudad el desastre que generaron y que aquí no se les quiere”.

“Necesitamos tener un respaldo muy grande en la ciudad para poder enderezar muchos temas que hoy no van bien”, anotó.

Gutiérrez consiguió más de cinco millones de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2022. Los pronósticos apuntaban a que haría un nuevo intento para llegar a la Casa de Nariño en 2026, sin embargo, decidió anticiparse y apostar por la Alcaldía de Medellín.

Fico Gutiérrez apoyó a Rodolfo Hernández en segunda vuelta - Foto: Diego Andrés Zuluaga

“Hoy nuestra función y nuestra labor tiene que estar concentrada en cómo recuperamos las ciudades y las regiones (...). Yo no me creo ni el único ni me creo el mejor. Acá hay gente muy buena, y yo voy a tratar de sumar a todos esos sectores buenos y a toda la gente que piensa como nosotros y quiera sacar la ciudad adelante -así tengamos algunas diferencias-. Voy a tratar de lograr consensos para que podamos avanzar”, puntualizó Fico, al mismo tiempo que reconoció que se trata de un reto “muy grande”.

A propósito de la oficialización de su campaña, Fico Gutiérrez mencionó que la guerra sucia en su contra “no ha parado”.