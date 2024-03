Francia Márquez no es profeta en su tierra: esto encontró SEMANA en Suárez, Cauca, donde viven desilusionados de la vicepresidenta

El miedo supera la decepción

Otros líderes comunales prefieren no conversar sobre el tema en el casco urbano, pidiendo que se arregle un encuentro en sitios en los que no se les vea hablando con forasteros. Temen que una motocicleta avise en la parte alta, lo que los pondría a rendir cuentas ante las disidencias para salvar sus vidas.Una bala no se le niega a nadie en Suárez. Los habitantes del municipio saben que deben ser discretos, ya que se trata de una guerrilla sanguinaria a la que no le tiembla la mano al momento de asesinar a quien obstaculice las operaciones de narcotráfico y extorsión.