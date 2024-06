“Fue un homicidio, antes de morirme habrá justicia”: Luis Colmenares tras decisión de la Corte de revisar fallo sobre la muerte de su hijo

“Por convicción, por la fe que profeso, yo creo en las instituciones. Aquí los que me han fallado son los operadores judiciales, pero soy un convencido de las instituciones como demócrata que soy. Creo en la justicia. Los que me han fallado son los operadores judiciales”, expresó.

A su juicio, los operadores judiciales han errado porque no han valorado las pruebas como corresponde “y que demuestra que ahí hubo un homicidio. Cómo puede dejar dudas una interceptación legal que diga, ‘tú no te preocupes, yo estuve ahí, yo me di cuenta de las cosas, yo soy testigo, más testigo de Jessy. ¿Testigo de qué si ahí hubo un muerto? Cómo es posible que en otra interceptación legal, Carlos Cárdenas llamó a Laura Moreno el día en que la capturan y queda grabado que él le dice, ‘yo mejor ni siquiera me acerco por allá porque, de pronto, te hundo más. ¿De qué? Hay un muerto, ¿cómo así? Medicina Legal sólo encontró dos fracturas en el cráneo de Luis y en la exhumación del cuerpo se estableció que su cráneo tiene nueve fracturas. ¿No quiere decir nada? Hombre, por favor. No valoraron las pruebas como correspondía”.