Fuerte choque entre Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán por el Metro de Bogotá: “Veo que no entendió el estudio de expertos”

“Y la nación tiene derecho no solo a contratar expertos internacionales, sino a decir lo que dijeron: que los tiempos de viaje con el metro elevado no se reducirán en Bogotá y, por tanto, la inversión que hace el pueblo colombiano en Bogotá se va a esfumar por puro sectarismo”, dijo Petro.

No solo no disminuye el tiempo de viaje —si es que van los pasajeros de Suba a Centro o viceversa— por el problema de distancia vertical entre la estación de la segunda y la primera línea que aquí usted no muestra, sino que el conjunto de la ciudad no disminuye tampoco sus tiempos de viaje, que debe ser el objetivo de proyectos de esta dimensión y valor”.