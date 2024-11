Germán Vargas Lleras alerta que Petro no se irá del poder: ocho argumentos demoledores y su comparación con Nicolás Maduro

1. “Gustavo Petro hará todo lo posible para permanecer en el Gobierno”

El exvicepresidente no lo duda. El presidente Petro hará, según él, todo lo posible por reelegirse. “No en vano, se jugaron tan a fondo en la elección del doctor Polo, como bien lo señalé en la columna (de El Tiempo). Eso no tiene precedentes en los años anteriores”.

Para Vargas es claro que Petro se quiere quedar en el poder “pues cuando uno tiene que repetir todos los días que no se quiere quedar en el poder, pues eso también es muy diciente. Yo creo que Gustavo Petro ha señalado en el pasado que si el doctor Álvaro Uribe se quedó ocho años y Santos ocho años, ¿por qué se va a tener que ir si apenas están comenzando?”.

2. “Para el gobierno es muy importante consolidar una mayoría al interior de la Corte Constitucional, que yo creo que la logrará el próximo año”

“De manera que si Polo, que le debe su elección a Petro, pierde su independencia, me temo mucho que el gobierno Petro logrará consolidar una mayoría en la Corte Constitucional" | Foto: guillermo torres-semana

Vargas asegura que del lado de Petro votan hoy Vladimir Fernández, antiguo secretario jurídico de la presidencia, así como Natalia Ángel y al doctor Juan Carlos Cortés. “De manera que si Polo, que le debe su elección a Petro, pierde su independencia, me temo mucho que el gobierno Petro logrará consolidar una mayoría en la Corte Constitucional. Y tengamos en cuenta que el próximo año se van a elegir nuevamente dos magistrados de ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia. Pues si aplican la aplanadora y logran capturar a cualquiera de los ternados, pues las mayorías al interior de la Corte favorables al gobierno le permitirán tener la seguridad de que todas las demandas por inconstitucionalidad y por trámite de los proyectos y de las leyes que han sido aprobadas gozarán del favor de la Corte Constitucional”.

3. “Cuando el gobierno Petro consolide estas mayorías, se puede ver tentado a promover una constituyente”

Vargas fue a fondo en explicar por qué es tan grave que Petro se tome la Corte Constitucional. “Yo he sostenido de tiempo atrás que no se descarta que el próximo año, cuando el gobierno Petro consolide estas mayorías, se vea tentado bien a promover una constituyente, bien a promover un referendo, bien a expedir un decreto de emergencia o bien ampararse en las negociaciones de paz con miras a prolongar su mandato”, dijo.

4. “Todo el gobierno se empleó y de qué manera para lograr que su candidato, el doctor Miguel Polo, resultara elegido”

"No contábamos es con que el gobierno se jugara tan a fondo. Empezando por el propio Gustavo Petro, quien hizo, me dicen, numerosas llamadas”, cuenta Vargas. | Foto: Fotomontaje SEMANA

“Yo lo que he estado es advirtiendo de los peligros que se ciernen. Si el gobierno llega a capturar a la Corte Constitucional, y ahí mi llamado en el día de ayer a la Corte Suprema para que tenga bastante cuidado a la hora de conformar las ternas, y yo creo que el Consejo de Estado lo tuvo. Con lo que no contábamos es con que el gobierno se jugara tan a fondo. Empezando por el propio Gustavo Petro, quien hizo, me dicen, numerosas llamadas”, cuenta Vargas.