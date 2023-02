Germán Vargas Lleras insiste en mantener a las EPS y a las ESE en su contrarreforma a la salud

Tal y como estaba previsto, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras radicó en el Congreso su contrapropuesta a la reforma a la salud. Lo hizo este martes 28 de febrero, en medio del escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro por las salidas del cargo de los ministros Alejandro Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia.

Vargas Lleras apareció de saco y corbata, rodeado de escoltas y acompañado de la totalidad de senadores y representantes de su partido político. La prensa también estuvo a su lado, mientras saludó a congresistas y se dedicó a mostrar los puntos esenciales de su propuesta de modelo de salud.

La reforma -según el exvicepresidente- garantiza a todos los colombianos el derecho fundamental a la salud, aumenta la satisfacción del usuario y del talento humano del sector y asegura la sostenibilidad del sistema. Además, se enfoca en la reducción de las inequidades en salud, el trato digno en la prestación de los servicios y en la garantía de la protección financiera del sector.

Germán Vargas Lleras ha sido un crítico acérrimo de la reforma a la salud de Carolina Corcho. - Foto: SEMANA

Establece un nuevo modelo de atención enfocado en salud familiar y comunitaria, encaminado hacia la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la gestión integral del riesgo en salud. También plantea crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar la promoción, la prestación de servicios y el aseguramiento de la población.

En resumen está dividida en tres grandes etapas, entre ellas, la más importante: el aseguramiento en salud de los colombianos.

“Todas las personas que residan legalmente en Colombia, con excepción de quienes se encuentran afiliados a los regímenes especiales, estarán afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud por intermedio de una EPS. Además, las familias y los usuarios tendrán derecho a la libre elección de la entidad promotora de salud, al igual que del centro de atención primaria. Los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud contarán con los mismos servicios y tecnologías”, explicó el vicepresidente.

Germán Vargas Lleras quiere que el Congreso conozca y estudie su iniciativa y se logren consensos. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA - semana

En otras palabras, la propuesta de Vargas Lleras, a diferencia de la iniciativa de Carolina Corcho, preserva las EPS e insiste en que los colombianos tengan libertad de escoger.

“Muchas críticas hacia las EPS, en su mayoría con razón. No en pocos casos se robaron las cápitas, capturaron a una población a la que no le prestaban servicios. Cabe un alto grado de responsabilidad a la Supersalud al no haber actuado oportunamente”, dijo el exvicepresidente.

Y añadió: “Creemos que hay que salvaguardar la gestión de riesgos financieros y operativos, particularmente de aquellas EPS que cumplan con los indicadores financieros. Y preservar las redes de servicios que actualmente tienen las EPS”.

“Debemos mantener el sistema de aseguramiento con una libre elección y vinculación a cada ciudadano. Unificar la prestación de los servicios del régimen subsidiado y contributivo. Y ejercer un mayor control de gasto y racionalidad en el mismo”, precisó.

También dejó claro que “no podemos acabar un sistema de aseguramiento que hoy cubre al 98% de los colombianos. Ni con la medicina prepagada, ni los planes complementarios, ni los copagos. Esto le costaría al Estado $1,5 billones”.

Cambios en el modelo de atención

“Cada afiliado estará adscrito a un prestador primario y a un médico con enfoque de familia y comunidad altamente resolutivo -de su libre elección-, ubicado cerca al lugar de residencia o trabajo. Habrá organización de redes de atención en salud por regiones. Los diferentes actores del sistema de salud, tanto públicos como privados y mixtos, deberán conformar redes de atención integradas para la prestación de servicios de salud en cada una de las regiones establecidas por el Ministerio de Salud”.

Es decir, a través de alianzas se trabajará de manera articulada y coordinada para atender y cubrir las necesidades individuales y colectivas de las personas y su entorno en cuanto a mitigación, contención y atención de los riesgos en cada una de las regiones delimitadas.

Plantea un fortalecimiento de las redes primarias de Empresas Sociales de Salud, pese a que Carolina Corcho insiste en eliminarlas. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social desarrollará un programa de fortalecimiento de las capacidades en salud a las Empresas Sociales del Estado que conforman las redes primarias de atención en salud.

A la reforma a la salud de Carolina Corcho le salió competencia: la de La U y la que presentó este martes 28 de febrero Germán Vargas Lleras. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Y propone un subsidio de oferta para aquellas entidades que tienen que operar en circunstancias de desventaja.

“Los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial serán nombrados a través de concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil”, por un periodo de 4 años.

A nivel nacional, los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por el presidente de la República por un periodo de un cuatrienio”, se lee.

En el capítulo de talento humano, el exvicepresidente planteó que “el personal requerido en toda institución o empresa pública o privada que preste servicios de salud, no podrá estar vinculado a través de la figura de intermediación laboral, tercerización o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecten sus derechos laborales y constitucionales”.

Es decir, mejora las condiciones laborales del sector salud, tal como plantea la reforma del gobierno Petro. “El Gobierno Nacional otorgará incentivos para Instituciones de Educación Superior que ofrezcan especialidades clínicas, quirúrgicas y diagnósticas en medicina”, explicó.

En su cuenta personal de Twitter, Vargas Lleras dijo que “no creemos en la estatización absoluta del servicio, no creemos en la burocratización ilimitada, costosa e ineficiente, no queremos regresar al Instituto de los Seguros Sociales, no queremos que se sigan reteniendo los pagos a hospitales”. Mientras tanto, “sí creemos que la ADRES puede transformarse, pagar oportunamente, manejar sistemas de información contables y ejercer una adecuada vigilancia de los recursos públicos”.