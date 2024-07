Gobierno Petro reveló que atender el fenómeno de La Niña costará $20 billones, pero advirtió que “la olla está raspada”

“En este momento no podemos hablar de cuánto dinero tiene el país, sino de lo que hablamos es de cuánto podríamos necesitar en una eventualidad. Si el fenómeno de La Niña, si esta temporada de lluvias es tan agreste como fue la, por ejemplo, la del año 2010-2011, podríamos estar hablando de una necesidad de cerca de 20 billones de pesos para cumplir con todas las fases de la respuesta”, sostuvo Carrillo.

También aseguró: “En este momento la unidad no lo tiene, pero insisto, como dije en la rueda de prensa pasada, la ley garantiza que esos recursos tienen que entregarse. Si llegase a suceder, la misma ley contempla que esos recursos deben ser entregados por Hacienda”.

“El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con un fondo. Ese fondo tiene distintas subcuentas. Digamos que ese fondo tiene no un principio de anualidad. Si hablamos de lo que se entregó este año, pues este año la unidad hizo una transferencia de 650 mil millones de pesos a ese fondo”, anotó el director de la UNGRD.

“Esos 180 mil millones de pesos que el alcalde de Girón no quería entregar. También pues hemos logrado soltar recursos como los 52 mil millones de pesos de los otros carrotanques que no eran de esta vigencia, pero pues sí, claramente tenemos un problema de recursos”, recalcó el alto funcionario del Gobierno Petro.

“Efectivamente los recursos son ingentes, es una gran cantidad de dinero la que necesitaría una adecuada gestión de riesgo y es una cantidad de dinero que hoy no está disponible en el presupuesto nacional, no lo ha estado en gobiernos anteriores y es una realidad presupuestal sobre la que tenemos que empezar a reflexionar ”, sostuvo Carlos Carrillo.

“Esto no es un secreto para nadie, en la unidad no se hacía, sobre los recursos que usted habla, el señor Olmedo López hace unas declaraciones que tiene que probar, pero, cuando hablamos de esos 700.000 millones, son 1.4 billones de pesos en total, se destinaron a distintos proyectos, la unidad tiene una falencia grande, y es en temas de gestión documental, no hay unos sistemas de información debidamente desarrollados en la unidad”, recalcó el director de la UNGRD.