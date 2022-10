Gobierno Petro sale en defensa del nombramiento del exministro Alberto Carrasquilla en el Banco de la República

En un documento de 19 páginas firmado por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Andrés Tapias Torres, le solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado desestimar la demanda en contra del nombramiento de Alberto Carrasquilla Barrera como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República.

En uno de los apartes del documento se cuestionan las premisas de la demanda, señalando que no es cierto que el exministro de Hacienda no cumpla con los requisitos para este cargo. “El doctor Carrasquilla Barrera cuenta con la formación y experiencia necesarias para ocupar ese cargo, cumple con los requerimientos y exigencias formales, y es una persona idónea para ocupar ese cargo, en el que deberá defender los intereses superiores de la Nación”.

En este sentido se considera que no se puede promulgar ningún tipo de oposición ante la designación firmada el 28 de agosto de 2021 por el entonces presidente Iván Duque Márquez por medio del cual se oficializó el nombramiento de Carrasquilla como codirector del Banco de la República. Este nombramiento se dio pocos días después que se aceptara su renuncia como Ministro de Hacienda en medio de la polémica por el proyecto de la reforma tributaria.

En otro de los apartes del concepto incluso considera que los argumentos presentados son subjetivos y no tienen ninguna base probatoria Esto al señalar que el demandante insiste en advertir que Duque buscaba afectar la composición del Banco de la República para que patrocinaran sus pretensiones. “El presidente de la República no ha violado la ley en forma alguna ni ha actuado con propósitos distintos a los que la Constitución le exige. Afirmar lo contrario debe venir acompañado de pruebas, porque es acercarse a la injuria y a la calumnia”.

Renglón seguido indica que “la argumentación del actor se centra en la suposición de que el propósito del presidente de la República es el de deshacer la autonomía de la Junta Directiva y alejarla de su misión como garante de los intereses de la Nación, para ponerlo al servicio de intereses políticos y de gobierno”. El Secretario Jurídico de la Presidencia considera que muchas de las aseveraciones puestas de presente en la demanda no tienen relación con la verdad.

“Abundan las afirmaciones genéricas al respecto, como cuando se asegura que la estrategia del Primer Mandatario se traduce en decisiones marcadas por el nepotismo y por la designación de uno de sus más recientes ministros de Hacienda, ‘persona de su círculo íntimo, cercano a su gobierno, a su partido y a sus intereses’”. De esto no existe ninguna evidencia que le dé peso como lo exige la ley.

La demanda -insiste el representante del Gobierno- está marcada por señalamientos que no cuentan con una carga argumentativa y probatoria. “El alegato de que el presidente de la República ha violentado la moralidad administrativa y ha obrado con desviación de poder para procurar una indebida concentración de influencia sobre el Emisor, derivada de los nombramientos que ha debido hacer la Junta Directiva, no tiene ningún sentido. No existe prueba alguna que soporte semejante acusación”.

Por estos hechos, pide que se denieguen todas las pretensiones y se deje en firme el nombramiento de Alberto Carrasquilla Barrera como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República.