“Gracias por su respaldo al proyecto”: Andrea Padilla al presidente Gustavo Petro por pedir que se apruebe iniciativa que prohíbe corridas de toros

La discusión sobre permitir o prohibir las corridas de toros sigue al rojo vivo en el país. Luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional en el que pidió que se garantice que se permitan las corridas de toros en Bogotá, varios líderes políticos se han pronunciado desde distintos sectores.

Una de las que más ha insistido es la congresista animalista Andrea Padilla, quien agradeció al presidente Gustavo Petro haber pedido que el Congreso apruebe el proyecto de su autoría que busca prohibir estos espectáculos en el país.

“¡Gracias por su respaldo al proyecto, presidente Gustavo Petro! Vamos para la quinta de Cámara de Representantes con Jaime Rodríguez y a la plenaria con David Racero ¡Lo lograremos! Alfonso Prada”, aseguró Padilla.

Horas antes, el presidente Gustavo Petro se había mostrado a favor de la idea de que no haya espectáculos de tauromaquia en el país. Dijo que luego de la decisión de la Corte parece que la única salida para lograrlo es que el Congreso apruebe un proyecto de ese tipo.

La congresista Andrea Padilla ha sido una de las principales abanderadas de la defensa de los animales.

“La sentencia de la Corte Constitucional sobre La Santamaría dice que es el Congreso a través de la ley la única entidad que puede suspender corridas en plazas d comprobada tradición taurina. Le solicito al Congreso aprobar la ley para suspender todo espectáculo con maltrato animal”, afirmó Petro.

Lo que despertó la polémica de nuevo fue un pronunciamiento de la Corte Constitucional en la que le solicitó a la alcaldía de Bogotá que se permitan las corridas de toros en esa plaza de la capital. En concreto, le pidió al Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) para que no realice ninguna acción para frenar el fallo del alto tribunal.

El concepto del magistrado Alejandro Linares dice que las instalaciones de la Plaza se deben permitir “para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social”, señala.

Mientras que de un lado reclaman que se trata de un espectáculo cruel contra los animales, quienes lo respaldan dicen que es un arraigo cultural. - Foto: Cormanizales

Una de las que más ha criticado esa posición de la Corte es Padilla, quien ha liderado esa batalla por prohibir las corridas de toros en el país y todos los espectáculos en los que los animales de diferentes especies se puedan ver afectados.

“El poder de los taurinos en todos los niveles del Estado les permite conocer un fallo que la Corte Constitucional no ha publicado. No me sorprende. De ser cierto lo que dicen, lucharemos con más fuerza por el proyecto de ley que prohibiría las corridas de toros en Colombia”, aseguró la congresista previo a que se conociera oficialmente el pronunciamiento de Linares.

Precisamente, Padilla fue una de las que logró, cuando era concejal de Bogotá, que se aprobara el acuerdo 767, con el que se buscó desincentivar la práctica taurina. Allí se estableció que aunque está permitido el espectáculo, se prohíbe el uso de instrumentos que “laceren, corten, mutilen, hieran, quemen o lastimen” a los animales.

La única vía posible por ahora para quienes buscan la prohibición es aprobar un proyecto de ley en el Congreso.

Ese acuerdo fue en parte uno de los principales argumentos del Distrito para restringir o poner trabas a la temporada taurina que generalmente se realiza las primeras semanas de cada año. El pronunciamiento de la Corte Constitucional, en cambio, pide que se respete ese derecho a las minorías constitucionales que tienen derecho a disfrutar de ese espectáculo que en últimas es considerado cultural.

Por ahora, como mencionó Petro, la única salida parece ser el Congreso que tiene la posibilidad de prohibir las corridas en el país. El proyecto que avanza es el de Padilla, aunque todavía le falta camino por recorrer. Otra iniciativa del representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, se hundió recientemente, ya que no logró los votos suficientes para que la iniciativa siguiera adelante. Permitir o no las corridas de toros en el país y otros espectáculos en los que los animales pueden llegar a ser vulnerados sigue siendo un tema de nunca acabar.