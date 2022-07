Gustavo Bolívar comparó al Pacto Histórico con el uribismo | ¿Qué dijo?

Gustavo Bolívar se ha convertido en una figura incómoda al interior del Pacto Histórico. Después de la segunda vuelta presidencial, el senador se ha empeñado en llevar la contraria frente a buena parte de las decisiones que toma Gustavo Petro y su equipo. Incluso, no le teme a buscar peleas internas para defender sus opiniones.

Por esto, el senador envió un mensaje para sus copartidarios, en el que compara al Pacto Histórico con el Centro Democrático. Con el ejemplo del uribismo y su debilitamiento, pidió “autocrítica” para poder perdurar.

No le teman al debate. El uribismo es un ejemplo vivo de cómo un movimiento muy grande se vuelve trizas y llega al aniquilamiento por falta de autocrítica. Se la pasaron todos estos años aplaudiéndose todo. Si queremos perdurar, el Pacto Histórico no puede repetir esa historia. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 15, 2022

Bolívar se refiere a la impopularidad del presidente saliente Iván Duque, la reducción en el Congreso de la bancada uribista y a su poco trascendental rol en la elección presidencial. Por esto, pide que en el Pacto Histórico existan hábitos que ayuden a que perdure como fuerza política.

La última polémica en la que Bolívar estuvo envuelto fue, nuevamente, por sus fuertes críticas a Roy Barreras. El senador acusó al futuro presidente del Senado de tener un candidato a la Contraloría.

“Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio, no lo olviden”, publicó Bolívar.

Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de @petrogustavo responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad politica. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré juridicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir. https://t.co/LdVnZfB7uw — Roy Barreras (@RoyBarreras) July 14, 2022

Frente al trino, Barreras respondió de forma contundente: “Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir”.

¿Qué pasó con la lista de candidatos a contralor?

Finalmente, el Tribunal de Cundinamarca tumbó la lista de los 10 candidatos elegibles para el cargo de contralor.

Fueron varias las irregularidades que encontró el tribunal en la escogencia de la lista, que debería haber sido conformada por meritocracia, y con participación equitativa de mujeres. Pues bien, la Comisión Accidental del Congreso de la República no acató ni lo uno ni lo otro, e incluso incluyó candidatos que ni siquiera tenían la edad para formar parte de la lista de elegibles. Al parecer, el proceso de exámenes y puntuación solo se hizo para cumplir el requisito, porque los escogidos parecen haber sido decididos, según la decisión del Tribunal, a dedo.

El argumento para tomar esta radical decisión es claro: “No se tuvo en cuenta el principio de equidad de género, así como tampoco se observó el mérito que propugna respetar el Congreso, máxime porque no hay razón válida para desconocer a un participante con el segundo mejor puntaje; en segundo lugar, no haber incluido de forma igualitaria a las mujeres con mayor puntaje que otros hombres que sí fueron incluidos”.

La decisión, con ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, deja claro que la comisión del Congreso no cumplió con los mínimos requisitos que plantean las normas para la escogencia de los candidatos y ahora es necesario volver a presentar una lista que contemple los resultados de los exámenes realizados y que se cumplan los criterios de género.