Gustavo Bolívar exalta fotografía de Petro, la vicepresidenta y los ministros, y cuestiona a Olmedo López: “Es solo el uno por ciento”

“Quiero pedirles perdón ustedes como representantes del pueblo de Colombia y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. El señor Olmedo no fue una transacción política, él viene de la izquierda desde hace décadas. Hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico. La corrupción en Colombia es una cultura, pero cultura entre comillas porque no es una cultura, es una autodestrucción. No esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado. La administración está comprometida en recuperar los dineros. Que un hombre se degradé de esa manera es terrible”, explicó.