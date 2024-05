Gustavo Bolívar, sin tapujos, responde si Petro instalará la constituyente el 20 de julio: “Ya tiene el poder”

“Ni constituyente ni reelección”: Iván Duque le lanza advertencia a Gustavo Petro y dice que “Colombia no caerá en la trampa”

No es cierto que el 20 de Julio ni nunca, el Pte Petro vaya a tomarse el poder, porque ya lo tiene, o vaya a cerrar el Congreso, porque es quizá el más grande demócrata que haya parido la patria, y menos que vaya a imponer a la fuerza una constituyente. Favor pasen la voz. Ese…

No obstante, la líder de la oposición en Colombia puntualizó que no ha escuchado nada dentro del Capitolio, y que las especulaciones que se mueven actualmente indican que Petro no va a asistir al acto formal que se hace para darles inicio a las sesiones de la nueva legislatura.