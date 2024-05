¿María Fernanda Cabal ha escuchado de la posibilidad de que Petro cierre el Congreso e instale Constituyente? Su relato

No obstante, frente al temor de que Petro cierre el Congreso e instale su constituyente, María Fernanda Cabal precisó que no ha escuchado nada dentro del Capitolio. “Se sabe que el 20 de julio, él no va a venir al Congreso a hacer el acto formal que se hace en ese periodo de inicio de sesiones legislativas después del receso”, anticipó.

“El destape de la mermelada y la corrupción del Congreso ha dejado muy mal parado a este gobierno, más todos los demás escándalos. No falta un escándalo cuando se tapa otro (...). No tiene las mayorías ni en el Congreso ni en las calles, la gente no le sale si no es pagando”, apostilló Cabal en el espacio de Vicky en Semana.