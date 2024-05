“No va a venir”: María Fernanda Cabal habla de la posibilidad de que Petro no instale el Congreso el 20 de julio

Ante dicha posibilidad de que el presidente Petro no acuda el 20 de julio al Congreso, la senadora explicó el escenario que habría ese día. “La instalación es formal. No significa que la no instalación, no haga que el Congreso no sea legítimo. Nosotros tenemos una legitimidad de cuatro años que es nuestro periodo congresional. Ese es un formalismo, donde la separación de los poderes llega a una armonización cuando él en un acto formal lo instala. Simbólicamente, sí es un jefe de Estado, pero el efecto no significa que él cierre el Congreso. No tiene la facultad y estaría él dando un golpe de Estado”, agregó.