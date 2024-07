Primicia | Tribunal admite otra demanda contra el nombramiento de Gustavo Bolívar como director del DPS

“Está viciado de nulidad ya que al proferir el acto demandado no se hubiese publicado primero el acto a través del cual se nombró en encargo a Iván Enrique Fernández Pérez y la finalización de dicho encargo”, alega. Esto al hacer referencia que tras la salida de Laura Sarabia Torres fue designado un encargado.

Sin embargo, el Tribunal no admitió la medida cautelar que pedía suspender provisionalmente a Bolívar de su cargo mientras se tomaba una decisión de fondo. En este sentido se advierte que no se cumplen los requisitos para esta trascendental medida.

“De las pruebas allegadas por la demandante, no conducen al decreto de la medida cautelar de suspensión provisional solicitada, toda vez que hay hechos que se deben probar, así como normas de las cuales se debe analizar su aplicación y procedencia”, señala uno de los apartes de la decisión de diez páginas.

“De igual forma, no se encuentra con claridad que exista una relación violatoria que implique que se cause un perjuicio irremediable o se genere una situación más gravosa para el interés público de no decretarse la medida solicitada, considerando que en este caso resulta indispensable estudiar los argumentos que sobre el punto pueda esgrimir la parte demandada, junto con las pruebas que pueda aportar para llegar a una conclusión sólida y atendiendo en todo caso a los fundamentos jurídicos que se presenten”, agrega.