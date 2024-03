Gustavo Petro habló de movilizar a “millones de personas” para su constituyente y de “convencer a quienes votaron por criminales”

“Que el pueblo sea constituyente, eso significa mover millones de personas, eso no son como las manifestaciones que yo hacía en la campaña, de simpatizantes, amigos y amigas, buenas sí eran las manifestaciones, y ganamos, pero eso no basta, ahora tenemos que movernos por el doble”, señaló Petro.

Detalló Petro sobre su controversial iniciativa: “Y ahora que entregamos al campesinado, debe ser la decisión de volvernos poder, no solo gobierno, la decisión de que el pueblo se constituye, que el pueblo decide; aquí debe quedar la casa del poder constituyente campesino, de toda Colombia, o por lo menos de todo el Caribe, porque cuesta trabajo moverse, el poder constituyente campesino que tiene unos objetivos, uno de esos es el principal, la tierra fértil de Colombia no productiva”.

“No son tres millones de hectáreas como dijo las Farc, aquí Santos no entregó ni una y ahora dice que no se necesita una constitución para la reforma agraria. Sí se necesita, porque el artículo que estaba escrito en la Asamblea Nacional Constituyente Andrés Pastrana lo derogó para que siguiera habiendo esta mortandad que tenemos en la historia contemporánea aquí en esta región”, insistió el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro dio sorpresiva declaración sobre su constituyente: “Si el pueblo quiere que nos vayamos, nos vamos”

En el evento público, afirmó ante la comunidad que “si el pueblo quiere que nos vayamos, nos vamos”, además señaló que su constituyente no es un “capricho” y no salió después de “tomarse tres aguardientazos”.

También aseguró en su reflexión: “No es un capricho, no es que me tomé tres aguardientazos y entonces a ver qué temas ponemos, no. Es la experiencia que tengo y tenemos desde la Asamblea Nacional Constituyente del 91 a hoy. A mí me parece que fue ayer, todavía veo a Pizarro ahí en mi cerebro, antes de la Constituyente, Navarro, pero han pasado 33 años”.