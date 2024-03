Presidente Petro se fue contra el expresidente Uribe, lo trató de mala paga: “No nos está pagando el impuesto predial de esas tierras”

Este jueves, el presidente Gustavo Petro no suelta al expresidente Álvaro Uribe, en medio de la agenda de trabajo que está adelantando en el sur del Caribe, en un evento público se fue nuevamente contra el exmandatario señalándolo de mala paga.

“La pobreza no se soluciona entregando limosnas, como hizo Uribe. Y entre otras, el expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región. Y no nos está pagando el impuesto predial por esas tierras ”, sostuvo Petro.

“A mí me gustaría saber del catastro, y en San Onofre, vaya preparando la respuesta, nos lo dice a todos, todas. Todas estas tierras tienen que tener el avalúo catastral actualizado”, expresó.

Y avanzó en el mensaje: “Y el presidente, por ejemplo, no quiero ataques personales, pero a veces toca hablar, nos debe mostrar cuánto es el avalúo catastral de las haciendas hoy, incluidas las de él, y cuántas si se actualiza el avalúo catastral. Porque vamos a descubrir una enorme verdad, y es que se quedaron con la riqueza y ni siquiera pagan los impuestos”.

Dura arremetida de Petro contra Uribe por dineros para la educación: “Esa plata se usó para que 6.402 jóvenes fuesen fusilados”

“ Esta vez Uribe, el vecino de aquí, el vecino decidió volver permanente, quitar el artículo que había aprobado la Asamblea Constituyente sobre educación pública y dedicarlo ya no a los banqueros, sino a la guerra . Y esta sí que fue peor. Yo no es que sea muy amigo de los banqueros, pero por lo menos esa plata ahí se movería para alguna cosa, pero dedicarlo a la guerra exactamente...”, sostuvo Petro.

Además, señaló en su intervención: “El mensaje del vecino de esta universidad es: ‘ Le quitamos los recursos a ustedes, no permitimos que familias puedan traer más hijos e hijas a estudiar aquí, a cambio de que esos hijos e hijas se vayan a la guerra a las montañas y se maten con las armas de la guerra ”.

Finalmente dijo: “Uribe, el vecino, ahora ya sabemos, esa plata se usó no para que 6.402 jóvenes entraran a la universidad, sino para que 6.402 jóvenes fuesen fusilados con armas oficiales, con munición oficial, es decir, comprados con dineros públicos y con funcionarios públicos pagados con dineros públicos. 6.402 fusilamientos. Y la sociedad colombiana no dijo ni mu. Incluso en Córdoba no se dijo ni mu”.