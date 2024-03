Petro acusó al uribismo de “mamar gallo” con sus reformas: “¿Qué tienen en la cabeza los senadores uribistas?… Mentalidad paramilitar”

En un agitado discurso que dio desde el departamento de Sucre, el presidente Gustavo Petro arremetió con dureza en contra del uribismo, por oponerse a sus polémicas reformas sociales.

En una intervención que dio en un evento público, acusó al uribismo de “mamar gallo” con las reformas sociales del pueblo, señalándolos a los senadores de esa colectividad de tener “mentalidad paramilitar”.

De la misma manera, Petro hizo referencia a la petición de la Procuraduría para que su Gobierno se abstenga de expedir la resolución sobre el funcionamiento de los Equipos Básicos de Salud financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capacitación.

Presidente Petro en alocución desde San Antonio de Palmito. (Foto presidencia) | Foto: El País

“Quieren asustar al ministro de Salud para que no pague médicos que vayan a visitar a las familias en sus territorios. Oiga ministro, ojo, le dicen, ojo, o sea que me lo va a suspender, por mandarle médicos a los niños pobres. Eso es una sinvergüenzura, porque nadie me puede decir que la constitución del 91 no ordena eso, o la ley estatutaria de la salud. Nos quieren arrinconar”, sostuvo Petro.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

Además, aseguró: “¿Y quién nos salva del rincón? El pueblo. El pueblo. No va a ser Vargas Lleras. Si me pega un coscorronazo ahí para que me quede más quieto. No va a ser. Es el pueblo. Este es el momento en que el pueblo tiene que pasar a un segundo momento. Después del triunfo electoral, porque ahora hay que ejercer el poder”.

“No el gobierno. No es que el gobierno entonces se arrodilla, retroceda y se deja comer de la politiquería. No. Entonces, mientras mamando gallo con las reformas sociales del pueblo, hombre”, alertó.

También dijo: “¿Qué tienen en la cabeza los senadores uribistas?, me pregunto yo, que le quitan a tres millones de viejos y viejas en toda Colombia la posibilidad de tener un bono pensional solo para que dos banqueros se queden con la plata de los cotizantes? No es lo mismo. No ha cambiado nada su mentalidad cuando se silenciaban en el Senado mientras asesinaban 6.402 jóvenes inocentes. Mentalidad paramilitar se llama”.

Dos días estancada: la reforma pensional no consigue el cuórum en el Senado para su discusión

Puertas cerradas. Ese parece que es el panorama que se vive en el Senado ante las reformas del presidente Gustavo Petro, que no avanzan de ninguna manera para su discusión, pues el turno de la pensional no ha podido darse en estos dos días y vuelve a agenda para el miércoles, 20 de marzo.

El debate programado para este martes no se dio debido a las más recientes polémicas declaraciones del mandatario al convocar a una asamblea constituyente, lo que desvió por completo la atención de los senadores al pronunciarse desde sus cuentas en redes sociales sobre la situación que devendría para el país.

La discusión del proyecto estaba en el primer punto del orden del día de este martes, por lo que se esperaba que pudiera comenzar en forma el debate de las distintas ponencias, luego de que en las últimas sesiones se hayan votado los impedimentos.

Ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez Reforma Laboral primer debate en Comisión Séptima de la Cámara de Representantes Bogota diciembre 14 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres Reina

El Gobierno no ha logrado tener unas mayorías holgadas hasta el momento y varios han criticado que algunos senadores de oposición le hayan hecho el juego al Gobierno conformando el cuórum. Otros senadores han decidido salirse del recinto para no votar.

En el caso del lunes, cuando se abría la agenda con la discusión de esta reforma, con cuatro ponencias, los pronunciamientos de los legisladores estuvieron dedicados a las reacciones con la constituyente.

El martes se trató de las constancias, que también fueron otras cuatro horas dedicadas a ello. El Gobierno sigue presionando, más aún de cara a la propuesta de archivar la reforma a la salud.