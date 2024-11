Gustavo Petro hizo un llamado a los campesinos a que se organicen al advertir que “lo quiere sacar rápido del Gobierno”

Nuevamente, el presidente Gustavo Petro mencionó que lo quieren sacar del Gobierno. Lo dijo este viernes, 22 de noviembre, en una declaración que dio desde el Congreso.

En esa intervención, el jefe de Estado hizo un llamado a los campesinos del país a que se organicen, porque señaló que existen sectores que no quieren que avancen sus polémicas reformas sociales que han sido radicadas en el Congreso.

En ese escenario, el mandatario colombiano aseguró que su objetivo, una vez finalice su mandato constitucional el 7 de agosto de 2026, no es la reelección, pero mencionó su deseo de que el poder lo tome el pueblo.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Por eso me permito invitarlos a que se organicen, porque van a querer sacarnos de este Gobierno rápido. No porque me quiera reelegir, como dijo la señora por aquí, la que siempre dice mentiras, la reina de la mentira, hay reyes y reinas de la mentira. No porque me quiera reelegir, sino porque no quieren que sigan las reformas, se vuelvan realidad y se profundicen”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los campesinos a organizarse, insistiendo que quieren sacarlo del Gobierno: “No porque me quiera reelegir, sino porque no quieren que sigan las reformas, se vuelvan realidad”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/wn2dHHsKa2 — Revista Semana (@RevistaSemana) November 22, 2024

También anotó el presidente: “No quieren que Colombia sea democrática, sino que siga siendo su hacienda para heredarla a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos a perpetuidad y no permitirle a nadie de Colombia que no sean ellos los que puedan disfrutar de este paraíso”.

“Pues nosotros sí queremos seguir, pero yo no como presidente, sino el pueblo en el poder. Y para eso ellos van a intentar decir que aquí no entremos más, van a intentar decir allá en ese otro palacio horrible que hicieron, parece de reyes y aristócratas y ninguno de ellos tiene sangre azul, son también hijos de negro y de indígena, sino que no lo quieren reconocer”, detalló el mandatario colombiano.

Palacio de Nariño. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Eso nos quieren sacar del otro palacio también y de todos los palacios del poder, pero es que el gran palacio del pueblo no es una construcción fría de ladrillo, sino que es la calle caliente, el gran torrente popular, es la multitud nuestro palacio. No lo podemos abandonar porque si no, dejamos a los dones, a los señores, hacer la ley y ellos la harán para ellos, no para ustedes, no para nosotros”, concluyó Petro.