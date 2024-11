Más audios de Gustavo Bolívar: habla del “golpe blando” contra Petro, las cortes y el Banco de la República

“Entonces les decía que ese golpe de Estado sí ha venido y viene desde diferentes frentes. En el jurídico, pues esto que acaba de hacer el CNE, pero en lo económico también hay uno y es que el Banco de la República no deja despegar la economía con unas tasas de interés muy altas, que como lo mostré yo en una investigación hace poquito, unos 10 días o 15, las tasas de interés siempre han ido de la mano con la inflación que es de cuatro puntos, la tasa está en cinco o en cuatro, a veces en tres, máximo un punto para abajo. Y con Petro han estado cinco puntos por encima. Y eso, obviamente, una tasa de interés cara, no permite que despegue la economía porque la gente no se endeuda, no compra casa, no compra carros, los empresarios no piden préstamos ni para emprendimientos grandes, porque pues obviamente con las tasas altas. Sin embargo, la inflación sí ha venido bajando”, dijo.