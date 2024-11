El escándalo de Gustavo Bolívar: a explicar “acuerdos” burocráticos para aprobar proyectos del Gobierno Petro, y campañas de desprestigio contra medios

En los videos se escucha cómo un funcionario identificado como Álvaro Muñoz le dice a Bolívar que no ha podido “hacer nada” en el Consulado de Colombia en Guayaquil, argumentando que esa oficina pertenece al partido Mira, a lo que Bolívar le responde que le hará esa consulta al canciller, Luis Gilberto Murillo: “Le voy a preguntar el caso de Guayaquil porque no sé si el Mira, no he sabido, toca preguntar, es parte de esos acuerdos que se hacen para la aprobación de los proyectos”.