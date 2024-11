Atención | Nuevos audios de Gustavo Bolívar, aquí habla de la reelección de Petro: “Tocaría imponerla... entrar en la misma tónica de los Maduros”

Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), sostuvo recientemente una reunión virtual con decenas de integrantes del denominado progresismo que viven en el exterior y allí les habló de diversos temas.

Uno de ellos fue el de la reelección de Gustavo Petro, tema que ha generado polémica y que está siendo impulsado por la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico.

Aunque esa iniciativa de la senadora no se ha radicado por falta de apoyo de sus propios colegas de partido, el tema sigue rondando y para los seguidores de Petro sería el camino para lograr los cambios que, por ahora, no se han logrado.

Justamente, una de las asistentes a la reunión virtual le preguntó a Bolívar concretamente qué iba a pasar con ese tema y el funcionario contestó que no sería un camino fácil.

“Mira, él no quiere, pues no lo ha expresado sinceramente en los consejos de ministros, pero principalmente porque fue una promesa que él hizo, él se hizo esa promesa. Segundo, si él quisiera, nosotros no tenemos la mayoría del Congreso y eso es una dificultad. Hemos tenido que hacer muchos acuerdos con los partidos tradicionales para poder sacar adelante las reformas, pero una de reelección no pasaría, pero ni a palo”, dijo Bolívar.

Agregó en su intervención: “Entonces tocaría imponerla y eso ya es como romper el orden constitucional, institucional, perdón, y como que entrar en la misma tónica de los Maduros y de todas estas personas que quieren perpetuarse en el poder; no lo veo fácil ese camino, no lo veo, no lo veo fácil, no sé si llegara a suceder algo extraordinario”.

Además, habló de otro fantasma que se ha presentado en los últimos meses y que ha sido objeto de extensos debates entre diferentes sectores políticos. “Esa asamblea constituyente de la que se habló, pero tampoco tiene un camino digamos en el tiempo que nos queda, no es un camino fácil porque una asamblea necesita por lo menos de dos años entre el llamamiento a las elecciones, convocarla, bueno, la deliberación de las mismas asambleas, no veo fácil ya en el tiempo. No nos queda un camino jurídico, digamos, sensato para poder llegar a una reelección”.

El presidente Gustavo Petro en su alocución presidencial desde la Casa de Nariño, en Bogotá. | Foto: Presidencia de la Repùblica

En temas políticos, Bolívar también habló de los cargos del Ejecutivo en el exterior porque en la reunión le manifestaron que en consulados o cargos en departamentos del país, hay funcionarios que no son del progresismo. Allí hizo otra revelación.

“Como les dije al comienzo, al Gobierno le ha tocado hacer muchos acuerdos para poder sacar estas reformas porque no tenemos mayorías, entonces ahí es cuando la gente no entiende. Y esos acuerdos son: el partido va a votar acá, pero venga deme esto, pero bueno de esto no puedo hablar mucho. Ya ustedes se imaginarán”.

Allí responde a una persona que, desde Guayaquil, Ecuador, hace referencia a que en el consulado de esa ciudad hay una persona que no es del petrismo. Bolívar se compromete a preguntar en la Cancillería. “Déjenme preguntar entonces con el canciller, que todos ellos están aquí en Cali; le voy a preguntar el caso de Guayaquil porque no sé si el Mira es parte de esos acuerdos que se hacen para la aprobación de los proyectos”.

Agregó: “Déjame preguntar si de pronto él se mantiene ahí (cónsul) por eso o porque no lo han detectado. Es que hay tantos consulados en todo el mundo que a veces ni siquiera desde aquí se dan cuenta de quiénes están, pero sí reciben muchas quejas de cónsules que vienen desde el uribismo y que son muy, digamos, muy reacios a atender a nuestra gente, tienen esas rencillas todavía. Pero déjeme preguntar”.