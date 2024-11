Este es el audio de Gustavo Bolívar en el que habla de las campañas de desprestigio contra Caracol, RCN y SEMANA. Escúchelo completo

SEMANA reveló el pasado 6 de noviembre un video en el que el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, habla sobre una campaña de desprestigio contra varios medios de comunicación y que, según él, ha dado resultado.

Sin embargo, Bolívar niega el contenido del mismo. Ha dicho que el video fue editado y que fueron puestas palabras que jamás salieron de su boca. El escenario de esa conversación fue un encuentro virtual con personas que viven en el exterior y él se conectó desde Cali durante la realización de la COP16.

Aunque el funcionario ha dicho en varios medios que lo que se mostró en el video no es cierto y que publicará el audio completo, por ahora, no lo ha hecho, y SEMANA presenta el audio en su totalidad sobre el balance que él les hizo a los asistentes sobre los dos años del Gobierno Petro.

El fragmento completo sobre ese tema de las comunicaciones y la imagen del presidente Gustavo Petro tiene una duración de nueve minutos y Bolívar inicia hablando de las encuestas.

“Entonces, bueno, contarles que afortunadamente este mes las cosas han sido muy positivas porque la imagen del presidente [Petro] ha empezado a subir después de, ustedes se han dado cuenta, ser sometido día y noche, madrugadas y tardes por todos los medios a una intensa operación de desprestigio, de fake news y un ataque... ¿cómo se llama eso?, despiadado. Pero eso, mira que al final, se les está devolviendo porque se les fue la mano, se pasaron de la raya y empezaron a perder credibilidad a sus medios”.

Agregó: “De hecho, una encuesta, creo que esta semana salió, dice que ya el 75 % de los colombianos no creen [en] los medios de comunicación. Es que se les fue la mano y eso obviamente ha redundado en que ya la gente se ha empezado a dar cuenta de que realmente sí hay un cambio, pues no es un cambio total, hay que profundizarlo con el tiempo, eso es demorado. Pero, digamos, en el tema de tierras, de la reforma agraria, en el tema de la reforma pensional y en los temas sociales, ya la gente empieza a captar que sí hay un cambio con relación a lo que siempre hemos tenido”.

Reconoció que los escándalos de corrupción en el Gobierno Petro han golpeado la Casa de Nariño. “Desafortunadamente, en el tema de la corrupción, que era un tema para nosotros bandera, se nos atravesó este escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo que fue grotesco, y eso nos ha costado mucho volver a tener credibilidad. Aunque en las demás entidades y en los demás ministerios uno siente que todos los compañeros están trabajando honestamente, pero con uno que ya no haya podido ha sido suficiente, y en ese tema no hemos podido cobrar réditos políticos porque se está haciendo un trabajo anticorrupción muy grande, como les digo en todas las entidades”.

El funcionario indicó delante de los asistentes que la tesis del golpe blando que ha sido expresada por Petro sí existe y puso varios ejemplos sobre cómo se está adelantando.

“Y ya en lo del golpe de Estado que el presidente [Petro] venía denunciando hace rato y que no creían, pues se empieza a gestar con el Consejo Nacional Electoral investigando al presidente sin tener las facultades. Pero yo creo que eso también —a largo plazo o a medio plazo— se va a definir en la Corte Interamericana de Derechos porque es abiertamente una violación a la Constitución, abiertamente. El único investigador que puede tener el presidente es la Cámara de Representantes y estos magistrados; con dos magistrados con conflictos a la cabeza, uno del Centro Democrático que es el que está llamado juicio por soborno a testigos y este otro señor [César] Lorduy, de Cambio Radical, pues son los que encabezan esta (...), yo digo que este prevaricato. Sin embargo, la prensa les sigue copiando, las cortes siguen copiando, las cortes esta vez creo que se han puesto como del lado del establecimiento. Pero bien”.

Sobre ese tema, se escucha en el audio: “Entonces les decía que ese golpe de Estado sí ha venido y viene desde diferentes frentes. En el jurídico, pues esto que acaba de hacer el CNE, pero en lo económico también hay uno y es que el Banco de la República no deja despegar la economía con unas tasas de interés muy altas, que como lo mostré yo en una investigación hace poquito, unos diez días o 15, las tasas de interés siempre han ido de la mano con la inflación, que es de cuatro puntos; la tasa está en cinco o en cuatro, a veces en tres, máximo un punto para abajo. Y con Petro han estado cinco puntos por encima. Y eso, obviamente, una tasa de interés cara, no permite que despegue la economía porque la gente no se endeuda, no compra casa, no compra carros, los empresarios no piden préstamos ni para emprendimientos grandes porque pues obviamente con las tasas altas. Sin embargo, la inflación sí ha venido bajando”.

Posteriormente, Bolívar explicó a los asistentes a la reunión virtual por qué, a su juicio, el Banco de la República hace parte de ese “golpe blando”.

“Yo por eso dije en esa investigación que la inflación en el Gobierno Petro baja por ascensor y las tasas de interés bajan por escalera y con muletas, que eso es gravísimo porque no nos deja despegar. Sin embargo, la inflación está controlada. En agosto fue de cero. Ahorita tenemos un acumulado como de 5,1 de todo el año; cuando la recibimos estaba en 10,8, casi que la mitad. El empleo se mantiene en un dígito, el dólar se ha mantenido con precios estables desde hace más de dos años y no hubo esa debacle, y esto es parte de la pérdida de credibilidad de los medios y de la oposición. No hubo la debacle que ellos vaticinaban desde la campaña, que Petro llegaba a acabar con todo, a volvernos como Venezuela, a expropiar a todo el mundo. Nadie se ha expropiado, las tierras que han entregado, que ya son 200 mil hectáreas frente a 37 mil que entregaron entre [Iván] Duque y [Juan Manuel] Santos juntos, y esto solo en dos años. En todas se ha nombrado a los propietarios y a los terratenientes y a precios comerciales. Se les ha ido cancelando la boca en cada tema que ellos inventaron”.

Además, indicó en su intervención que la oposición ha tenido todas las garantías. “En la persecución a la oposición, cero. Aquí nos han hecho todo el tiempo todas las marchas que han querido, no se les saca el Esmad, no se les sacan los ojos, no se les gasean, todas pacíficas, no ha habido un solo herido, no se han cerrado los medios. Todo lo que venían diciendo, toda la basura que sacaban en campaña no se ha cumplido. Entonces eso también ha hecho que ellos cada vez pierdan más credibilidad”.

En ese momento, retomó el tema de las encuestas y de la imagen de Petro. “Y el presidente yo creo que está empezando a subir. Apareció una encuesta creo que fue ayer o anterior, en la que ya está en 54 % que es del Centro Nacional de Consultoría. Sin embargo, hay encuestadoras del establecimiento, esta que tenía este señor Víctor Muñoz, que fue el consejero de Duque y que se llama Guarumo, obviamente lo ponen en el 30 y pico por ciento y todo, pero las que hacemos nosotros dentro del Gobierno, que son las llamadas para no engañarse, siempre nos han marcado más de 40 puntos y esta última pues nos sorprendió porque fue de 54, pero sí tiene que ver con un cambio, digamos, en las comunicaciones”.

Es en ese momento, habla de la campaña de desprestigio contra los medios de comunicación. “Ahora, yo creo que el Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes, ya digamos todos los influencers han tenido mucha más credibilidad y la gente está empezando a mirar las noticias a través de ellos; ya todas estas campañas que se han hecho en contra de Caracol, RCN, SEMANA, también, pues han dado resultado, y es que la gente deje de consumir esos productos que son los que día y noche pues están voleándole al presidente”.

Para finalizar su primera intervención, Bolívar hizo un resumen sobre la paz total y los problemas que ha tenido esa política del Gobierno Petro.

“Bueno, es el panorama que creo que es positivo porque ya la gente está empezando a entender, digamos, a establecer diferencias entre lo que había, que eran unos gobiernos que nunca miraban hacia lo social, demasiado corruptos, que no le daban espacio a la paz y aquí, aunque no nos ha ido bien con el tema de la paz total, pues ha habido una reducción de muertes violentas este año y el pasado por esos acuerdos bilaterales del cese al fuego que se han hecho. En este momento ya no están porque esas guerrillas, sobre todo las disidencias, están demasiado difíciles, porque se les está tocando mucho el tema del narcotráfico. Este presidente Petro ha hecho incautaciones diarias impresionantes, ya vamos para mil toneladas y todo eso les toca mucho el bolsillo a todos estos grupos, y por eso es que están como tan reacios. Pero al final yo siento que se va a lograr un poco, yo no sé si alcanza el tiempo para que se pueda terminar un proceso exitoso con el ELN. Yo diría que es una guerrilla muy recalcitrante, no entiende razones nunca, y al no tener ellos un mando central, hay diferentes grupos por todo el país. Entonces la estrategia ahora del Gobierno es que se empiecen a hacer diálogos regionales con ellos, ya se está haciendo uno bastante exitoso en Nariño con grupos de esos del ELN, pero el Comando Central no lo autoriza”.