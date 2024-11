Petro comparó la absolución de Santiago Uribe Vélez con el caso de su hijo Nicolás Petro: “Nuestros hijos no son tratados como ellos”

“Con mi hijo, con mi propio hijo, nuestros hijos no son tratados como ellos, nuestros familiares no son tratados como ellos, son los familiares de la chusma, de los rebeldes, los familiares no tienen derecho a matar y claro que no tenemos derecho a matar, pero ellos si tienen derecho a matar y un juez los declara inocentes”, anotó el jefe de Estado.