Petro dijo que se peleó con Milei en el G20: denunció que la delegación de Argentina escondió el enfrentamiento y no lo publicó

Un particular dato reveló el presidente, Gustavo Petro, de la plenaria de la cumbre del G20 , la cual se llevó a cabo esta semana en Río de Janeiro, Brasil, en donde Colombia fue país invitado.

Sin embargo, este jueves, 21 de noviembre, el mandatario colombiano, afirmó que se peleó con Milei, denunciando que la delegación de Argentina “escogió” ese material y no lo publicó, indicando que “algo no les gustó”.

“ Trabajo conjunto. Este fue el tema con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana, por una sola razón”, expresó Petro en una declaración que dio en la Casa de Nariño.

Y fue más allá el presidente Petro poniendo de presente una particular situación: “La delegación argentina, a la cual le entregan los vídeos de su intervención, la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí”.