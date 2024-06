Habla Guido Echeverry, quien firmó la proposición de la pensional redactada por Asofondos: “El documento me lo entregó Gustavo Moreno”

SEMANA: Doctor Guido, usted es uno de los tres senadores del Partido En Marcha que firmó la proposición redactada desde Asofondos, en medio del debate de la reforma pensional, ¿Por qué firmó?

Guido Echeverry: Nosotros estábamos en la plenaria del Senado cuando nos presentaron la proposición. Yo estaba ahí con el senador Jairo Castellanos, con quien tengo curul continua. Al comienzo me pareció razonable por la explicación que nos dio el senador Gustavo Moreno de la propuesta, la firmamos, luego tuvimos alguna observación de la senadora Angélica Lozano, quien ha venido estudiando el tema de la reforma pensional. Ella nos dijo que no era muy conveniente y nos expuso sus razones, y decidimos pedirle a Moreno que retiráramos la propuesta, que no la llevábamos para adelante. Entiendo que él habló con la mesa directiva, lo solicitó, pero había la propuesta de otros partidos caminando. Finalmente, dejaron esa, el Gobierno, según nos dicen, la avaló y siguió para adelante. Ese fue el tema de nuestra participación.

SEMANA: ¿A usted quién le lleva la proposición?

G.E.: La proposición nos la pasó el senador Gustavo Moreno. Estábamos en la plenaria, ni siquiera hubo una reunión o discusión previa, él nos la pasó como ocurre tanto en el Congreso, como cuando uno está ahí sentado y llega un parlamentario y presenta una propuesta. Uno, a veces, por cortesía, la firma. En este caso, la conversamos dos minutos, en un comienzo- reitero- nos pareció razonable porque los fondos van a disminuir su volumen de ahorro por el famoso umbral. Pero luego, tras escuchar a Angélica Lozano, retiramos las firmas Jairo Castellanos y yo.

Juan Fernando Cristo, metadata de la proposición de la reforma pensional, el senador Gustavo Moreno y el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Usted qué piensa cuando se entera de que la proposición que firmó había sido redactada por Asofondos?

G.E.: Esa información nunca la tuvimos. Me vine a enterar de los comentarios ahora, pero nunca se nos dijo que provenía de Asofondos. Como le digo, es muy normal que en el Congreso, en medio de la plenaria, algún parlamentario nos presente una proposición. Uno normalmente, firma por cortesía. A veces, uno firma propuestas y en el marco del debate se da cuenta de que no son convenientes y las vota en contra.

SEMANA: ¿Si hubiera sabido que la proposición fue redactada desde la Oficina Jurídica de Asofondos, como ocurrió, la firma?

G.E.: Si me hubiera enterado de que eso había sido elaborado por Asofondos, en su oficina, yo creo que, por lo menos, hubiera indagado más.

A mí me parece que no es malo que un gremio hable con el Congreso, éste es un escenario de representación de intereses. Con nosotros habla mucha gente. Uno escucha a las personas y a veces encuentra propuestas razonables, pero yo nunca supe que Asofondos había elaborado esta proposición, jamás supe eso. Es normal que en el Congreso haya lobby. Yo, por ejemplo, durante el debate de la reforma pensional estuve muy cercano al decano de economía de la Universidad Eafit, a quien le pedí ilustración del tema, a veces los temas son muy técnicos y no se entiende su dimensión. De haber sabido que eso se había redactado allá, sin mayor discusión, obviamente, nosotros no hubiéramos firmado eso.

Senador del Partido Verde, Guido Echeverri | Foto: Senador del Partido Verde, Guido Echeverri

SEMANA: Sí, porque la proposición la redactaron en Asofondos, la pasaron tal cual para que la aprobaran, como ocurrió.

G.E.: Eso jamás lo supimos, ni imaginamos que ese había sido el origen de la propuesta.

SEMANA: ¿Ya habló con Gustavo Moreno? ¿Le reclamó?

G.E.: No he hablado con él ahora, estoy en el exterior, le he estado llamando y no he podido hablar con él. Revisé mi versión con el senador Jairo Castellanos para no entrar en imprecisiones y él me dijo que exactamente así fue la cosa.

SEMANA: ¿Se siente engañado?

G.E.: La verdad no porque, como le digo, es muy normal que en el escenario del Congreso algún parlamentario amigo le presente una propuesta para firmar. Uno, normalmente, lo hace por cortesía. En este caso no hubo mayor debate, nos pareció que la explicación que nos dio en un inicio Gustavo Moreno fue razonable, pero luego, pedimos que la retirara.

SEMANA: Hay información que apunta a que Juan Fernando Cristo, el director del Partido En Marcha, al que usted pertenece, se reunió con las directivas de Asofondos y de ahí habría salido la proposición que usted firmó. ¿Qué opina? ¿Ya habló con Cristo del tema?

De izquierda a derecha: Santiago Montenegro, presidente de Asofondos; Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos; metadata de la proposición; y el senador Gustavo Moreno | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Qué le dijo textualmente Cristo?

G.E.: Que no era cierto, que él no se reunió con Asofondos. Ni tampoco- según me dijo- intervino en la redacción de ninguna proposición. Es más, él normalmente me llama a mí para esos temas y en este caso nunca me llamó ni me dijo nada. En absoluto.

SEMANA: Además, Cristo está sonando como posible ministro del Interior en reemplazo de Luis Fernando Velasco.