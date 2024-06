Senador Gustavo Moreno reconoce que la proposición que redactó Asofondos fue acordada con el Gobierno Petro

El senador Gustavo Moreno, elegido por la coalición Centro Esperanza, con el apoyo del Partido En Marcha, reconoció que la proposición que redactó Asofondos, y que él recibió de parte del exministro Juan Fernando Cristo, fue avalada por el Gobierno Petro. Eso quiere decir que los fondos privados de pensiones, contrario a lo que han dicho, sí pactaron con el Gobierno unas billonarias comisiones que se calculan en 2,1 billones de pesos.

Aunque Moreno dijo en la entrevista en W Radio que la proposición redactada por Asofondos se la entregó Eduardo Torres, secretario del Partido En Marcha, SEMANA estableció que esa versión es falsa. Moreno la recibió directamente del exministro Cristo. El senador ha tratado de echarle la culpa a Torres, en medio del escándalo que enfrenta.

Moreno también intentó descargar su responsabilidad en los demás senadores de su bancada, Guido Echeverry y Jairo Castellano, quienes también firmaron la proposición redactada por Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos, tal como lo descubrió SEMANA con la metadata del documento.

Sobre la proposición presentada, el senador Moreno reconoció que tuvo el aval del Gobierno, por parte de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

De izquierda a derecha: Santiago Montenegro, presidente de Asofondos; Clara Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos; metadata de la proposición y senador Gustavo Moreno. | Foto: SEMANA

Moreno afirmó: “Algunos dicen que fue un mico, pero no lo es porque fue avalado por el Gobierno. Yo no le hago favores a nadie, no los hago a Asofondos, no los conozco, nunca los he visto en mi vida, ninguna persona de mi equipo se ha reunido con ellos”. Sin embargo, como lo reveló SEMANA, el exministro Cristo, jefe político de Moreno, sí tuvo una reunión secreta con Asofondos, cuyos detalles nadie cuenta porque supuestamente están amparados por una “cláusula de confidencialidad”.

Cuando Moreno se dio cuenta de que la proposición que redactó favorecía los billonarios intereses de Asofondos, intentó reabrir la discusión, pero la ministra Ramírez se opuso y el proyecto fue aprobado por la plenaria del Senado. En la Cámara no hubo debate porque allí se acogió el texto aprobado por el Senado.

Juan Fernando Cristo, metadata de la proposición de la reforma pensional, el senador Gustavo Moreno y el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. | Foto: SEMANA

“A mí me dicen, ‘oiga, mire, esto se puede generar’, yo dije no, no conozco a nadie de Asofondos, radiqué nuevamente una proposición para reabrir el artículo, se lo dije a la ministra, ella nos afirmó: ‘No, mire, se nos cae, estamos sobre el tiempo en el Senado, ya pasamos el artículo, yo me comprometo con ustedes a abrir el debate en la Cámara de Representantes’. Y se hizo, lo que pasó [fue] que todos los colombianos vimos que la Cámara acogió el texto del Senado”, explicó Moreno.

Metadata de la proposición de la reforma pensional | Foto: SEMANA

“¿Que hubiese pasado si le informan que la proposición la redactó Asofondos?”, le preguntaron a Moreno en La W.