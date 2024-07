Habrá drásticas medidas para frenar derroche de recursos en alcaldías locales en Bogotá: secretario de Gobierno habla en SEMANA

Gustavo Quintero (G.Q.): Hicimos un proceso muy consciente. El cambio en la reglamentación generó un reto en el sentido que no tuvimos tanta participación de mujeres como de hombres y eso hace que lograr la paridad fuera todo un reto al final de las 20 alcaldías. Además, porque no todo el mundo tiene la misma calidad y necesitábamos encontrar un balance entre género y calidad.

G.Q.: Está por encima de los dos billones de pesos. Los Fondos de Desarrollo Local manejan muchos recursos y ahí hay una cosa que es clave señalar y es que buena parte de esos recursos a veces no se gira, no se le paga al contratista, eso genera demoras en los distintos procesos que asumen las alcaldías locales, entonces casi que tenemos una ineficiencia de recursos de alrededor del billón de pesos.

G.Q.: Estamos revisando eso. La administración anterior nos dejó un estudio que le apunta un poco a una reestructuración y estamos justamente estudiando esos aportes. Nosotros sí queremos darle mucha más fuerza administrativa a las alcaldías locales. No hay que perder de vista una cosa y es que Bogotá también entra en la discusión de las UPL (Unidades de Planeamiento Local) entonces necesitamos generar estructuras administrativas sólidas para que luego cuando comencemos a estructurar lo que van a hacer las UPL, pues el diseño también sea útil para la ciudad. No se trata de crear 33 nuevas localidades, sino que desde las localidades existentes más fuertes administrativamente, podamos hacer el ejercicio que plantea el POT.

G.Q.: Son varias cosas que queremos revisar. Primero, frente a ese tema familiar nos hemos dado cuenta durante este semestre de que hay varias prácticas ahí que queremos evitar efectivamente. Y lo otro es la multiplicidad de contratos, hay personas que tienen entre cuatro y cinco contratos entre las diferentes localidades, y cuando una persona tiene cuatro contratos, pues obviamente no va a hacer bien su labor y eso va en contravía de los recursos públicos que son tan importantes. Entonces vamos a estar muy pendientes de esas dos cosas, no solamente el tema de vínculos familiares, sino también muy pendientes de que las personas no tengan una cantidad de contratos, que no les permita ejercer su labor adecuadamente.