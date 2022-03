Alcaldesa de Usme, en Bogotá, en líos por supuestos cobros para dar contratos

El pasado 18 de marzo se originó una polémica que tiene a la alcaldesa local de Usme, Mabel Sua, contra la espada y la pared, después de conocerse algunos audios en los que un equipo liderado por su padre, Jorge Sua, estarían solicitando coimas para otorgar contratos en esta localidad del sur de Bogotá.

“El viejo me dijo que el 10 %, pero pues yo le lloré y me dijo que 500 (mil) estaba bien”, es uno de los fragmentos grabados por una trabajadora de esta Alcaldía local, en la que se habla de un soborno de 500.000 pesos que exigía Jorge Sua para otorgar un contrato por prestación de servicios de cerca de 6,5 millones de pesos.

“Como tú necesitas, yo también necesito”, se le escucha decir al mismo Jorge Sua en otra grabación, en la que además menciona que los dineros obtenidos de las coimas no solo serían usados para fines corruptos en medio de las elecciones del pasado 13 de marzo, sino para algunos gastos de la alcaldesa, a quien “el salario no le alcanza” para cubrir necesidades como el arriendo.

Al conocer esta situación, Mabel Sua aseguró que no tiene relación alguna con este delito y que, aunque sea su padre el que esté involucrado en este hecho, se encuentra en la obligación de denunciarlo para que sean las autoridades las que se encarguen de realizar las respectivas investigaciones en su contra.

La mujer aseguró que en caso de que se halle culpabilidad alguna sobre su progenitor no pondrá restricción y luchará para que se haga justicia.

“De hecho, es muy difícil ese proceso, porque es mi papá, es el abuelo de mis hijos, pero sí, hoy se va a realizar ese proceso ante la Fiscalía. Solicitaré que investiguen. Esto es una denuncia en la que yo no tengo pruebas, no tengo evidencias, no tengo nada. Solo tengo un mensaje de una periodista con el audio y un texto que ella dice que mi papá le está pidiendo plata a una señora. Entonces yo voy a hacer la denuncia, porque jamás me imaginé que en mi carrera iba a pasar algo así”, explicó la funcionaria en conversación con el diario El Espectador.

Sin embargo, aunque el dolor la embargue en este momento, Mabel Sua aseguró que los culpables, sean quienes sean, deben pagar por sus delitos.

“Yo no voy a permitir que los actos adultos de otra persona se me endosen a mí”, añadió.

Por último, aseguró que, aunque considera injusto que se le investigue también a ella, sabe que es un proceso que tiene que ocurrir y en el que espera que se haga justicia sin afectar su puesto en la Alcaldía local de Usme.

“Yo no he hecho absolutamente nada y he pedido que no me investiguen a mí. Que me pongan a mí ante la Fiscalía no debería ser, porque yo he hecho un trabajo excelente, y no es por ser modesta, sino porque yo habito ese territorio hace 20 años y porque por mi trabajo me han amenazado, tuve que salir de la localidad con mis hijos, tuve que cambiarlos de colegio. Son 18 años construyendo una carrera a pulso, tengo 36, desde los 18 he estado haciendo labores sociales y comunitarias”, concluyó.

Cabe recordar que la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía mayor de Bogotá ya entabló una denuncia penal ante la Fiscalía con el fin de que se pueda investigar “con celeridad los hechos que habrían ocurrido en el 2021″.

Igualmente, según esta Secretaría, “se instauró una queja disciplinaria ante la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno para que investigue de inmediato a funcionarios y contratistas”, entre los que se encuentran, por supuesto, Sua y su papá.