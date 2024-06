Humberto de la Calle insiste en que el acuerdo de paz no permite una Constituyente: “Delirantes carambolas absurdas”

En vez de seguir discutiendo el delirio de una constituyente dictada en New York, lo que hay que hacer es cumplir el acuerdo. Este tema delirante no merecía la atención que ha despertado.

“Hoy se puede hacer porque el presidente Santos, en un momento de inteligencia, produjo una declaración unilateral de Estado. Ese mismo texto permite la convocatoria de una asamblea constituyente. Así la calificó De la Calle. Quedó plasmada aquí, en la parte de la ‘Introducción’, en la página ocho de 289, antes del primer asterisco. Me conozco esto de memoria, lo que pasa es que de golpe el presidente Santos no lo leyó o lo informaron mal, y terminó haciendo una declaración que a mí no me gusta para nada”, dijo para SEMANA.