Humberto de la Calle, preocupado por el “descontrol territorial” en materia de seguridad: “No es por molestar, me preocupan los ceses al fuego”

El senador y ex jefe negociador de paz con las Farc, Humberto de la Calle, le dijo al país que está muy preocupado por el descontrol territorial en materia de seguridad tras las conversaciones con algunos grupos armados.

“El descontrol territorial está haciendo presencia en el territorio nacional, no solo lo que pasa en Valle, Cauca, Putumayo, entre otros, tiene una curva en la que en cierto momento empiezan a bajar las cifras de inseguridad. Pero no hay que confundir, una cosa es el fenómeno de la inseguridad que ocurre en el campo y en las ciudades, a veces por grupos organizados, hoy las personas tienen temor de salir a la calle porque los matan por robarle un celular. Eso es distinto a un fenómeno de descontrol territorial que me parece que está creciendo, es muy preocupante y creo que debería tener un abordaje nacional”, dijo De la Calle.