Iván Cepeda pedirá a la JEP tipificar el caso de la Unión Patriótica como “genocidio político”

Según informó Cepeda en un comunicado, hacen esta solicitud porque quieren que la justicia reconozca el asesinato de su padre y otros líderes de ese partido como un “intento sistemático por exterminar y eliminar de la vida política” a la Unión Patriótica (UP) y al Partido Comunista.

Manuel Cepeda Vargas, exsenador de la UP, fue asesinado el 9 de agosto de 1994.

En medio de la conmemoración de los 30 años de esos hechos, la Cancillería le rendirá un homenaje a Manuel Cepeda con presencia de sus hijos, cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya reconoció esos hechos en contra de la UP.

Han dicho que no solamente será un tributo a Cepeda, sino que hablarán de otros hechos que llaman “memoria histórica”. También hablará el canciller Luis Gilberto Murillo, el director de cine Lisandro Duque, el senador Iván Cepeda, María Cepeda, representantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Cejil, Jomary Ortegón (candidata a la Defensoría del Pueblo), Viviana Krsticevic y Lourdes Castro, consejera presidencial para los derechos humanos.

La hermana de Cepeda, María, también lamentó el fallecimiento de su padre. “Manuel Cepeda Vargas, hombre revolucionario, artista, periodista, esposo, padre-abuelo amoroso, camarada de sus camaradas. Se cumplen 30 años de su asesinato sin verdad. No sabemos quién dio la orden. Manuel Cepeda Vargas, vives en nuestros corazones. Nos haces falta, muchacho”, dijo.

Desde la UP otros se han pronunciado. “Hoy, a 30 años de su magnicidio, recordamos a Manuel Cepeda Vargas, político, militante de la UP y el Partido Comunista, abogado, periodista y poeta, que se desempeñó como senador y director de Semanario Voz. ¡Un luchador incansable por la paz con justicia social! ¡Manuel Cepeda vive!”, dijo la concejal de Bogotá Heidy Sánchez, de la UP.