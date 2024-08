Iván Duque opina sobre los primeros dos años de la presidencia de Gustavo Petro: “No más mentiras, no más retrovisores. Gobierne”

No más espejo retrovisor, no más desgobierno, el país va mal. Es el momento de gobernar. pic.twitter.com/Mr6gh8BpBq

Y agregó: “No más mentiras, no más retrovisores. Gobierne. Y gobierne pensando en la gente, no en favorecer a una camarilla de personas que hacen parte de un concepto ideológico extrmista que se hace llamar progresista, pero que en realidad es pobrecista, porque está empobreciendo a Colombia”.

“Los dineros recaudados con la reforma tributaria que se aprobó en el primer año de mi gobierno y que no grabó a las personas naturales de escasos recursos, no les puso el impuesto a los pobres, no le puso el impuesto a la sopa, se destinaron esos recursos para el pago de una deuda pública que adquirió el expresidente Iván Duque de una manera que me pareció, en realidad, tonta”, manifestó Petro.