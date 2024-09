Iván Name arremete contra Petro: “Usted me hace un favor ante la justicia cuando aclara que nunca le ayudé, ni le voy a ayudar”

El expresidente del Senado Iván Name arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro. Lo hizo en el Congreso, en medio de una acalorada intervención este martes, 17 de septiembre, cuando le anticipó al jefe de Estado que él, contrario a lo que muchos creen, le ayudará a enterrar las reformas en el Legislativo.

“Señor presidente, usted me hace un gran favor ante la justicia cuando aclara que yo nunca le ayudé, ni le voy a ayudar a sus propuestas, se las voy a ayudar a enterrar aquí, en el Congreso, porque no le convienen a Colombia”, le anticipó Name.

Y siguió: “Si hubiéramos dejado pasar la reforma a la salud, hoy la salud en el país no existiría porque usted la iba a destruir. Y no va a pasarle. También dijeron que la reforma pensional no volvía al Senado porque Iván Name la hundía, y no. Cobardes, mentirosos. No volvió al Senado porque aquí usted, presidente, traicionó con su equipo de gobierno los acuerdos que hizo para que hiciera tránsito la reforma pensional en la Cámara. Y como no volvió al Senado, tiene unos vicios y, por ello, la Corte Constitucional será quien tenga la palabra final”.

El expresidente del Senado Iván Name habría recibido 3.000 millones de pesos, de manos de la exconsejera Sandra Ortiz. | Foto: guillermo torres-semana

Name -señalado de recibir 3.000 millones de pesos por parte de la UNGRD para empujar las reformas del Gobierno en el Senado- le hizo una petición a Petro:“No me siga sindicando a mí de lo que no me corresponde. Por supuesto que no le ayudé ni le voy a ayudar, pero tampoco fui nunca un provocador”.

Esta no es la primera vez que el expresidente del Senado arremete contra el jefe de Estado y se desmarca del Gobierno nacional.

El senador de la Alianza Verde le ha insistido varias veces a Petro que “nadie lo va a tumbar”, y en marzo de 2024, le recordó desde el Capitolio que “las armas de nuestras fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables”.

Iván Name y Presidente Gustavo Petro durante la instalación del Congreso en 2024. | Foto: Guillermo Torres

En esa oportunidad, Name se despachó contra el presidente e informó que los legisladores, contrario a lo que decían en la Casa de Nariño, habían estudiado juiciosamente las reformas del Gobierno.

“Usted, presidente, pensó que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tenía que hacer y que nosotros no podíamos pensar, cuando representamos tan legítimamente, como usted, a la democracia y la Nación. Revise sus conceptos, sabemos que no es abogado, pero no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo porque ya arrancó la campaña, como nos ha anunciado, para el 2026, y eso también es inconveniente para la democracia, un presidente en campaña”.

Iván Name en la instalación del Congreso de la República. | Foto: Guillermo Torres