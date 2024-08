Iván Name volvió a hablar de escándalo en UNGRD: “No huiré de la Corte Suprema, no renunciaré a mi curul y afrontaré las consecuencias”

“Lo que montaron fue un espectáculo mediático y configurando una banda de delincuentes conocidos porque habían estado ya condenados y extraditados algunos de ellos. Veremos, ahora, ante el máximo juez, que me honro en concurrir en cuanto me llamen, que es la Corte Suprema de Justicia de donde no huiré, no me iré de su jurisdicción, no renunciaré a mi condición de senador y afrontaré las consecuencias que puedan darse al demostrar nuestra transparencia, porque no he manchado el Congreso ni a ustedes, mis compañeros”, dijo.