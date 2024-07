Iván Name sobre escándalo de la UNGRD: “Asumí con prudencia y respeto los señalamientos hechos por una banda de delincuentes”

En su último discurso como presidente del Senado de la República, el senador Iván Name se refirió al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Luego de varias semanas de pocos pronunciamientos al respecto, el parlamentario de la Alianza Verde aseguró que es señalado por “delincuentes confesos”.

“Asumí con prudencia y respeto los señalamientos hechos por una banda de delincuentes confesos, pero no me voy a referir a los detalles de este asunto judicial por dos razones. Primero, porque le debo a la rama y a l poder judicial todo el respeto a su magnanimidad y a su trascendencia democrática”, dijo Name en sus declaraciones.