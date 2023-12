Jerome Sanabria paró a Petro: le dijo que él “la hostigó” por criticar sus reformas, siendo menor de edad, y que “la moral selectiva también es una bellaquería”

El comentario desató fuertes críticas en contra de la artista y el presidente Gustavo Petro no dudó en responder porque, según él, las palabras estaban dirigidas hacia su hija. El jefe de Estado aseguró que es una “bellaquería muy ignorante” y resaltó que ser habitante de calle no es para “estigmatizar”, al tiempo que anunció las acciones legales.

“De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo”, dijo.

Jerome Sanabria no se quedó callada

La pelea entre Petro y Sanabria

Esta no es la primera vez que la joven le responde al presidente Petro. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Debo responder a este mensaje que reproduce nuestro amigo Sergio Barbosa. Así no es. No es con la mentira. ¿Quién dijo que solo habrá un proveedor del servicio? Habrá miles de prestadores de salud, la mayoría privados en todo el país. ¿Quién dijo que el paciente no podrá elegir? La reforma establece el principio de libre elección del paciente de su médico o médica. No le mientan a la ciudadanía, respétenla”, expresó el mandatario.