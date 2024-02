José Félix Lafaurie responde a críticas por creación de frentes de seguridad ganaderos: “No tenemos por qué cederle el territorio a los criminales”

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE: El territorio está asediado y asolado por todos los actores criminales. Uno no tiene por qué cederle el territorio a los criminales porque el territorio, para quienes cumplimos la ley, lo usamos es para generar riqueza, bienestar y progreso. Además, para tener una visión de país que realmente tenga posibilidades en el futuro y lo que está pasando es todo lo contrario. Lo que yo siento es que, por lo menos el sector ganadero, ya se siente muy amenazado y ha empezado a dejar de ir con la frecuencia debida a estar atento a sus explotaciones y desarrollo. Por ello, la única respuesta que le podemos dar como ciudadanos respetuosos de la ley es tener una mayor capacidad de articularnos con aquellas autoridades que tienen obligaciones en el territorio para confrontar a los bandidos. Y eso no es solamente con la fuerza pública, también hay otras autoridades del poder judicial, Fiscalía, jueces hasta autoridades de carácter administrativo. De lo que se trata es de construir un tejido social solidario de protección en las regiones, que lentamente vuelva otra vez a generar dinámicas de seguridad y también de paz.

J.F.L.: No, tuve contacto con el comandante de las Fuerzas Armadas, con el director de la Policía y creo que ese espacio para hablar con el presidente será pronto. Voy a pedir la cita para que el presidente Petro me dé un espacio y explicarle. Tuve también la oportunidad de hablar con el consejero presidencial para la paz que es Otty Patino y fue una conversación muy de fondo. Incluso él fue el que me sugirió que en vez de llamarlo frente solidario de seguridad ganadera, que había que empatar esa ecuación de seguridad y paz y me dijo que fueran frentes solidarios de seguridad y paz.