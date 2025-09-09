Suscribirse

José Obdulio Gaviria, el nuevo mentor de Juan Carlos Pinzón

El exministro de Defensa recibió un respaldo.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 10:00 p. m.
Juan Carlos Pinzon y Jose Obdulio Gaviria
Juan Carlos Pinzón y José Obdulio Gaviria. | Foto: Suministrada a Semana API

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Juan Manuel Santos y exembajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno de Iván Duque, encontró en un político experimentado a uno de sus grandes mentores. Se trata de José Obdulio Gaviria, un político de vieja data con más de 40 años de experiencia. Esta dupla, sin duda, tendrá una maquinaria muy valiosa en este proceso electoral.

A partir de noviembre, cuando la ley permita publicar encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026, se sabrá si este equipo empieza a ascender en los escalones electorales.

