Juan Manuel Galán se sincera en SEMANA, habla de alianzas y cuestiona fuertemente a Petro: “el clientelismo ha sido rampante”

SEMANA: ¿Cómo está viendo el panorama político en Colombia?

Juan Manuel Galán (J.M.G.): Lo veo como un panorama en donde tenemos que empezar a encontrar puntos de encuentro, pero con coherencia, no mecánica, sino en decir el para qué vamos a construir una propuesta política para el país en el 2026, empezando por el Congreso de la República, porque la gobernabilidad del próximo presidente, sea quien sea, depende de contar con unas mayorías sólidas en el Congreso para adelantar los cambios, las reformas y las transformaciones, para tener gobernabilidad, para tomar las medidas que se requieren tomar, especialmente en el frente de seguridad, donde la estrategia tiene que ser la recuperación territorial, tiene que ser recuperar las capacidades plenas de la Fuerza Pública para atender ese reto.

Hoy tenemos unas Fuerzas Militares y de Policía que están desmoralizadas, que están paralizadas, que están desfinanciadas, que han sufrido varios golpes, varios desencuentros, con el comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, que es el presidente de la República, que no asume su responsabilidad como líder de la seguridad y que ha caído en alianzas con estructuras delincuenciales y criminales que han tomado una enorme ventaja y que están controlando hoy el robo callejero, la extorsión, están controlando el microtráfico, la trata de personas, la trata de migrantes, la minería criminal, el tráfico de maderas finas. Todas esas estructuras que han tomado mucha ventaja, las disidencias, el ELN, en buena parte la han tomado por la falta de liderazgo como comandante de las fuerzas del presidente de la República.

SEMANA: ¿Siente que ha fracasado la llamada paz total del presidente Gustavo Petro?

J.M.G.: Pues la paz total fue una alianza con esas estructuras criminales, con fines electorales y con fines de mantenerse en el poder. La alianza se ha visto reflejada en que han tomado una enorme ventaja y no han recibido golpes contundentes las estructuras criminales para proteger a la población que hoy se siente abandonada porque la Fuerza Pública está haciendo intervenciones y operaciones y luego se retira, no permanece en el territorio y si no hay permanencia de la Fuerza Pública en el territorio no va a haber una garantía a corto plazo de seguridad. La garantía a mediano plazo son las oportunidades, eso es lo que va a ser sostenible en una política de seguridad. Hay que trabajar en una transformación de la policía desde su profesionalización, del policía de la calle, que debe ser un policía profesional en la vigilancia y en su capacidad de articularse con el sector privado. Las empresas de vigilancia privada, que tienen en Colombia un pie de fuerza de medio millón de hombres, están dispuestos a trabajar en coordinación con la policía para garantizar una presencia territorial en las ciudades mucho más fuerte que defienda a los ciudadanos del hurto callejero, de la extorsión y del microtráfico.

Juan Manuel Galán y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

SEMANA: Frente a esa desmoralización de la Fuerza Pública, ¿qué decir del gobierno del presidente Petro que nombra como gestores de paz a personas con historial delictivo?

J.MG.: Eso es un pésimo mensaje, porque los colombianos en su gran mayoría todos los días se esfuerzan por salir adelante de manera honesta, cumpliendo con la ley, no reciben apoyo, no reciben reconocimiento, muchos de ellos. Hablemos por ejemplo de la clase media, que siempre lleva la carga impositiva, tributaria, de las reformas tributarias, las consecuencias de las políticas no solo de este gobierno, sino de varios gobiernos que no han permitido que siga su proceso de expansión y de que la gente que ha caído en la pobreza y en la pobreza extrema encuentre un camino para llegar a la clase media. Eso es lo que va a hacer sostenible también la política de seguridad.

Este gobierno ha golpeado a la clase media empresarial, es el 99 % de las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, no les ha garantizado un ambiente de respaldo y acompañamiento, los empresarios se convirtieron o los convirtió el gobierno en enemigos. ¿Cuándo los empresarios se convirtieron en los enemigos del país y del gobierno? Necesitamos un gobierno que apoye la empresa privada, que apoye la libertad de empresa, el libre mercado, obviamente en un Estado fuerte para intervenir allí donde hay desequilibrios y donde hay posiciones dominantes que impiden que haya una participación democrática en la economía. Es el Nuevo Liberalismo el que muchas veces ha hablado de democracia económica.

SEMANA: Son varios los escándalos de este gobierno, por ejemplo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ¿qué decir frente a estos hechos?

J.M.G.: Muchos colombianos, millones de colombianos, especialmente de la clase media, votaron por el actual gobierno esperanzados en una promesa de cambio, pero esa promesa de cambio fue traicionada, especialmente la promesa que nos hicieron de acabar con la corrupción, porque los escándalos de corrupción, el clientelismo que hemos visto en este gobierno ha sido rampante y tenemos que trabajar porque el país transforme su cultura y su manera de hacer política, eso es fundamental, porque si no el país tampoco va a tener seguridad, mientras tengamos corrupción no vamos a tener seguridad, mientras tengamos clientelismo y la gente tenga que acceder o buscar palancas políticas para lograr una oportunidad, no vamos a tener seguridad.

SEMANA: Con todo este panorama, ¿qué calificación de 1 a 5 le daría a este gobierno?

J.M.G.: La calificación es muy deficiente realmente, ahora nosotros no podemos, los que creemos en la democracia y queremos construir un equipo para el 2026, no podemos encasillarnos en atacar a Petro y culpar a Petro de todo y dedicarnos a hacer los mejores anti Petro, a lo que nos tenemos que dedicar es a construir una propuesta nueva, que se fundamente en superar la polarización, en un plan contundente de seguridad corto y mediano plazo, en política social y oportunidades, en eso nos tenemos que concentrar.

SEMANA: ¿Cómo está viendo el papel del Nuevo Liberalismo frente a los retos que viene para el país?

J.M.G.: El Nuevo Liberalismo es un movimiento político que pasó de ser una nostalgia a una realidad política territorial presente en todos los departamentos de Colombia, tenemos opción de poder y vocación de poder, lo demostramos en las elecciones regionales y lo vamos a demostrar en las elecciones nacionales, un partido que tiene un capital representado en su reputación, en la confianza que inspira, en la credibilidad, hoy ese valor fundamental de la confianza es algo que nos tenemos que proponer recuperar y aliarnos de manera coherente con grupos, fuerzas políticas, personas que sinceramente crean que las costumbres políticas del país hay que transformarlas, que estén en contra de la compra de votos, que como decía nuestro fundador Luis Carlos Galán, los que compran votos violan la libertad política de los colombianos y generan violencia.

Juan Manuel Galán, en la cuarta convención del Nuevo Liberalismo en Cartagena, en compañía de su madre, Gloria Pachón de Galán | Foto: Nuevo Liberalismo

SEMANA: ¿Aliarse con quiénes?, ¿Con cuáles partidos políticos?

J.M.G.: Vamos a buscar alianzas con fuerzas políticas que veamos, tengan un compromiso real, sincero, honesto, con la causa de transformar las costumbres políticas, de abandonar la corrupción, de abandonar el clientelismo como práctica del ejercicio político. Con fuerzas así, con personas así, estamos listos a hacer alianzas y a invitarlos a que hagan parte de nuestra colectividad.

SEMANA: Pero hablemos de partidos, ¿con cuáles le gustaría una alianza?

J.M.G.: Hay mucha gente valiosa en todos los partidos, pero también los partidos tradicionales han caído en esas prácticas que hoy la gente rechaza, que le impiden a la gente acceder a seguridad y acceder a oportunidades. Pero dentro de esos partidos hay gente valiosa, que ha trabajado con honestidad, con integridad en esos partidos, por sus ideales y por vocación. Esas personas valiosas hay que invitarlas, hay que trabajar con todas ellas para armar un gran equipo por el país. No podemos seguir cada uno individualmente pensando en nuestra ambición personal, en nuestra aspiración personal, sino pensar en construir un equipo.

SEMANA: ¿Se buscará una nueva especie de coalición de la Centro Esperanza?

J.M.G.: Pues vamos a ver, cada día trae su afán. Lo importante es continuar escuchándonos, ponernos de acuerdo sobre propósitos superiores y propósitos fundamentales, sobre el fondo y sobre la forma. La forma es trabajando en equipo, y el fondo es trabajar para que el país recupere la seguridad y tenga oportunidades para que la gente no se nos vaya de Colombia, especialmente los jóvenes, que hoy 3 de cada 10 jóvenes están pensando que la única manera de salir adelante es yéndose del país. Necesitamos que sientan que pueden construir un proyecto de vida en Colombia, que van a tener apoyo emocional para superar las dificultades de su salud emocional, que van a alcanzar seguridad laboral, un sistema de educación transformado que entiende la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, y que entiende que el sistema educativo se tiene que transformar para adaptarse a esa nueva realidad que vamos a enfrentar y que ya estamos enfrentando con la inteligencia artificial y la tecnología.

SEMANA: A usted lo han incluido en varias de las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026. ¿Va a ser candidato presidencial?

J.M.G.: Cada día trae su afán. Lo que yo puedo decir es que el Nuevo Liberalismo tiene con qué y tiene con quién. No solamente trabajar de cara al Congreso, sino de cara a los demás retos que se avecinan. La decisión de una candidatura presidencial dependerá del Nuevo Liberalismo, del mecanismo que escoja el partido para seleccionar su candidato.

Yo soy un soldado de la causa del Nuevo Liberalismo, del legado de las ideas galanistas, de los principios y valores que han inspirado nuestra participación en la política y en eso estamos enfocados. Hay que dejar que las cosas avancen, maduren y si se toma una decisión, que sea una decisión responsable, una decisión comprometida con ese legado que hemos defendido.

SEMANA: ¿Y qué piensa de los otros candidatos que están en el sonajero? Claudia López, por ejemplo.

J.M.G.: Todas las personas que están en el sonajero son valiosas, todas tienen cualidades, todas han cometido errores también y tienen deficiencias, pero lo importante es sacar lo bueno de todas las personas para que se lo aporten a un gran equipo. ¿Quién hará parte de ese equipo? Las circunstancias lo irán diciendo, los diálogos, los acercamientos, las aproximaciones irán definiendo eso, pero la mecánica no se puede anticipar a la propuesta. Lo primero es que definamos una propuesta de para qué vamos a unirnos, a organizarnos, qué le vamos a proponer al país antes de pensar en quién puede interpretar mejor esa propuesta.

Juan Manuel Galán, en la cuarta convención del Nuevo Liberalismo en Cartagena | Foto: Nuevo Liberalismo

SEMANA: ¿Le gustó la alcaldía de Claudia López en Bogotá?

J.M.G.: Por lo menos en Bogotá, me parece que tuvo serias deficiencias en materia de seguridad, retroceso en materia de seguridad que tuvo la ciudad de Bogotá, el conflicto que mantuvo con la Policía Nacional como un aliado estratégico fundamental y un actor determinante en la seguridad, fueron muy inconvenientes para la ciudad. Pero también es una persona que ha estado muchos años en política, que ha trabajado, que ha sido constante, que tiene cosas valiosas.

SEMANA: ¿Qué piensa de Sergio Fajardo?

J.M.G.: Sergio Fajardo también es una persona que tiene valores muy importantes, cualidades. Pero hoy el país necesita contundencia, especialmente en materia de seguridad.

SEMANA: María Fernanda Cabal...

J.M.G.: María Fernanda Cabal también es una persona inteligente, es una persona capaz, es una persona con la que no compartimos su postura política extrema. Pero tenemos que ser capaces de hacer una unidad del país, pero por un propósito. Por un programa, por una propuesta, no una cosa mecánica de unir personas para una foto o una alianza mecanicista.

SEMANA: Daniel Quintero...

J.M.G.: Daniel Quintero tuvo serios cuestionamientos en su paso por la Alcaldía de Medellín. Hay en curso varias investigaciones, esperar esas investigaciones qué resultado tienen. Y es una persona que en Medellín la gente se vio muy afectada por lo que fue su gobierno y el Nuevo Liberalismo no está con la corrupción.

Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán | Foto: Archivo personal - SEMANA

SEMANA: ¿Cómo está su relación con su hermano Carlos Fernando, el alcalde de Bogotá?

J.M.G.: Pues la relación que tenemos es una relación política, pero ante todo es una relación familiar. Tenemos claro que la familia está por encima de la política, porque es la familia la que nos ha permitido superar muchas pruebas que la vida nos ha puesto en el camino. Y eso es un patrimonio que no tiene precio. Pensamos diferente muchas veces, pero coincidimos en el gran motivo por el cual estamos haciendo política. Es la defensa del ideario galanista, el legado galanista. Es el propósito de una nueva manera de hacer política.

SEMANA: A su hermano lo han criticado muy duro por los temas de seguridad. ¿Siente que Bogotá está caminando segura?