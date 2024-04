Julio Alberto Rincón, interventor de la Nueva EPS, dice que “sigue contando con el recurso humano para atender 11 millones de afiliados”

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, anunció en las últimas horas que luego de intervenir la Nueva EPS se designó como interventor a Julio Alberto Rincón. Aunque hasta el momento el funcionario no había dado declaraciones, hizo un pronunciamiento sobre su nuevo rol.

Rincón agregó que “no hay excusa en el país” para que los afiliados a la Nueva EPS dejen de ser atendido. “Al contrario, nuestra meta es que los que no estén siendo atendidos, los atendamos”, dijo el interventor.

Luis Carlos Leal dijo que no se dejará de prestar el servicio. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Además, mencionó que buscarán que se puedan identificar oportunamente las situaciones de salud para actuar de manera inmediata. “No hay ninguna excusa que porque intervinieron por allá en un pueblo de Bagadó de la Nueva EPS, entonces no atendemos la gente, o en Antioquia o en Pereira, no hay ninguna excusa”, afirmó. Se comprometió a que si sacan excusas, estarían incumpliendo con su responsabilidad.

“El nuevo interventor ya fue posesionado. Es quien queda en estos momentos a cargo de una entidad que no puede cesar en sus funciones porque tiene una responsabilidad muy importante. Es el doctor Julio Alberto Rincón Ramírez, quien ha sido posesionado como agente especial interventor por parte de la Superintendencia Nacional de Salud”, aseguró Leal. El superintendente dijo que vigilarán que se sigan prestando los servicios y que a eso se compromete.

El superintendente no descartó que otras EPS puedan llegar a ser intervenidas, aunque mencionó que ninguna persona será despedida. “La prestación del servicio va a continuar. Sin embargo, sin haber tomado una decisión concienzuda, que no es tomada a la ligera, sería irresponsable de mi parte decir si vienen una o más porque esto depende del contexto de cada una de ellas y de los hallazgos de la Superintendencia de Salud y de las recomendaciones que hace la instancia respectiva al interior de la Superintendencia”, afirmó Leal.

“Estos dos indicadores son ejemplo del incumplimiento financiero, pero se han analizado otros indicadores: el aumento dramático de las PQR que se traduce en que las personas afiliadas a estas EPS no están viendo una adecuada satisfacción de sus necesidades en salud”, afirmó Leal.

El superintendente dijo que la intervención a las EPS pasa por tomar decisiones administrativas que en el caso de la Nueva EPS estarán en manos de Julio Alberto Rincón, quien es poco conocido en el sector. Entrará a reemplazar a Aldo Cadena, quien hace dos meses fue nombrado presidente de la Nueva EPS, pero que con esta decisión sus decisiones no tendrían la misma relevancia.

“Esto no significa que se vaya a despedir a ninguna persona que trabaja dentro de las EPS. Esto no significa que se vaya a liquidar ninguna de las EPS. Esto no significa que se vaya a vulnerar o afectar los contratos con los prestadores o la prestación de servicios de salud para la población colombiana”, aseguró Leal.