Superintendencia de Salud designó a Jesús Alberto Rincón como interventor de la Nueva EPS, quien reemplazará en funciones a Aldo Cadena

“El nuevo interventor ya fue posesionado. Es quien queda en estos momentos a cargo de una entidad que no puede cesar en sus funciones porque tiene una responsabilidad muy importante. Es el doctor Jesús Alberto Rincón Ramírez quien ha sido posesionado como agente especial interventor por parte de la Superintendencia Nacional de Salud”, aseguró Leal.

Leal no descartó que otras EPS puedan llegar a ser intervenidas. Dijo que ese proceso no implica el cierre o despido de ninguna de las personas que trabajan en las EPS. “La prestación del servicio va a continuar, sin embargo, decir sin haber tomado una decisión concienzuda, que no es tomada a la ligera, sería irresponsable de mi parte decir si vienen una o más porque esto depende del contexto de cada una de ellas y de los hallazgos de la Superintendencia de Salud y de las recomendaciones que hace la instancia respectiva al interior de la superintendencia”, afirmó Leal.