Sanitas, intervenida por el Gobierno Petro: ¿qué pasará con los afiliados y los pacientes que tienen tratamientos en curso?

Según expertos consultados por SEMANA, el Gobierno es quien ahora deberá garantizar que este servicio se siga prestando con normalidad. Por ahora, la intervención no será para liquidar a la EPS, sino que el objetivo es realizar un diagnóstico del estado de la empresa aseguradora y designar un interventor que evalúe la situación.

El exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal afirmó que es el interventor el que debe garantizar la oportunidad, el acceso, la red y hasta la entrega de medicamentos de los pacientes. En este caso, los afiliados ahora quedarán en manos del interventor que designe el Gobierno. Sin embargo, Aristizábal tiene preocupación por los antecedentes en este caso y es que considera que el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha administrado de la mejor manera las EPS que ya ha tenido a su cargo.

El exsuperintendente considera que el mandatario no está interesado en acabar o modificar el sistema de salud, como lo propone su reforma a la salud que está a punto de hundirse en el Congreso, sino que buscaría tener el poder de las EPS y poderlas “manejar a su antojo”.

Uno de los cuestionamientos es por qué no se liquidan estas empresas desde que las intervienen, como sucedió con Asmet Salud EPS, que, según Aristizábal, ha empeorado desde que la intervinieron. El exfuncionario cuestiona si se están haciendo contratos o negocios.

“¿Por qué no liquidan las EPS cuando las intervienen? El interventor tiene un tiempo prudente para decir ‘esta es la situación de esta EPS’. Si no se capitaliza hay que liquidarla. Se supone que tienen que garantizar el pago a la red y eso no lo están haciendo con las intervenciones”, cuestionó Aristizábal.