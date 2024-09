Katherine Miranda califica de irresponsable la propuesta de construir un nuevo edificio para el Congreso

“Presidente, no podemos ser irresponsables con el país. ¿Cómo es posible que, en medio del déficit fiscal y la necesaria austeridad, usted propone un edificio nuevo para la Cámara por 120 mil millones de pesos? ¿Para eso es la Reforma Tributaria? ¡Un poco de respeto con los colombianos!”, dijo la congresista.

La representante de la Alianza Verde dijo que la situación económica del país no está como para hacer nuevas inversiones en el Congreso de la República y que esa no es una prioridad, por lo que pidió que ese tema sea descartado. A su juicio, la construcción del nuevo edificio se haría con plata de todos los contribuyentes y no es justo que los colombianos paguen por esa razón.