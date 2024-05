La cónsul de Colombia en Haití retuvo durante meses dineros que le entregaron para ayudar a los exmilitares presos

La cónsul de Colombia en Puerto Príncipe, Vilma Velásquez, esposa de un exmilitante del M-19, es conocida por denuncias que muestran su falta de gestión en el cargo. Sin embargo, el haber retenido por meses unos recursos de familiares de los 17 militares presos en Haití, señalados de haber colaborado en el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse, preocupa al Gobierno nacional.

SEMANA conoció por fuentes del alto Gobierno que la Casa de Nariño tiene en su poder correos enviados por familiares de los detenidos en los que le ruegan a la cónsul que devuelva montos que ellos le mandaron para entregarles a sus familiares.

El sitio en el que encarcelaron a los militares no está adecuado para la reclusión de personas, por lo que no existen baños, acondicionamiento para dormir o alimentarse. Deben repartirse platos de comida de los oficiales que faltan a su trabajo y, en algunas ocasiones, 17 hombres tienen que compartir una minúscula porción.

El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado en julio pasado por un comando de, en su mayoría, mercenarios colombianos. | Foto: Foto: AFP

Por esa razón, con el fin de suplir necesidades alimentarias, las familias intentan enviar recursos. Para esto hicieron una solicitud a la cónsul, a quien le mandaron dinero personalmente a través de Western Union. Velásquez no solo lo recibió, sino que no se los entregó a los destinatarios y no contestó llamadas ni mensajes de los remitentes.

Por esta razón, luego de varios meses, enviaron un correo pidiéndole por escrito a la cónsul que reintegrara el recurso dada la falta de respuesta. “Por medio de la presente me dirijo a usted respetuosamente con el objetivo de solicitar la devolución inmediata del dinero que le envié en meses pasados y del cual a hoy, después de intentar comunicarme por múltiples canales, no ha sido posible y no tengo respuesta de su parte”, se lee en uno de los correos.

El 7 de julio de 2021 se produjo el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse en su residencia de Puerto Príncipe en un hecho por el cual se encuentran detenidos 17 colombianos. | Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

La autora del e-mail asegura que tuvo conocimiento de que se solicitó que el dinero fuera entregado a una persona, quien al mismo tiempo debía suministrárselo a su familiar en Haití, que se encuentra en el centro de Policía.

“Pero usted tampoco me ha brindado respuesta de ello”, reitera en la comunicación digital. Y no pidió explicaciones, sino la devolución: “Para finalizar este asunto, agradezco me sea devuelto a Colombia por el mismo canal que usé para enviarlo, que fue a través de Western Union”. SEMANA conoció que el monto es cercano a los 5 millones de pesos y se envió desde enero de este año.

Este medio logró confirmar que la cónsul respondió luego de cerca de cuatro meses de silencio, asegurando que iba a reintegrar el monto lo antes posible. Así lo hizo, pero, para el Gobierno nacional, Velásquez no debía ir en contra de sus funciones al aceptar recursos y entregarlos a los reclusos. En el trabajo para los connacionales está prohibido recibir dinero para atenderlos, dado que cuentan con algunos fondos para ello.

Vilma Velásquez, esposa de un militante del M-19, tiene el Consulado de Colombia en Puerto Príncipe hecho un caos. | Foto: Cancillería de Colombia

SEMANA le preguntó a la cónsul sobre lo que ocurrió con el dinero de las familias de los militares presos en Puerto Príncipe, pero colgó el teléfono al escuchar la pregunta de la periodista.