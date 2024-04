Denuncian que la cónsul de Colombia en Haití trabaja poco: la gente no la encuentra cuando la necesita

Pero la atención cambió desde el nombramiento de Velásquez, dado que solo ha visitado a los presos en una ocasión , le han cuestionado su gestión a favor de los demás connacionales en territorio durante fuertes situaciones de orden público y no utiliza los recursos que le otorgan para llevar a cabo sus funciones.

En el documento, la Cancillería asegura que se han hecho peticiones, pero estas no han tenido la respuesta de la cónsul.

Además, en el marco de la visita del canciller suspendido Álvaro Leyva en diciembre de 2023, la cartera envió 17 kits de aseo que debían ser entregados a los militares presos, pero estos nunca llegaron y no existe informe sobre la entrega.

Finalmente, la Dirección de Asuntos Consulares informa que “las funciones consulares no han estado a la altura”. SEMANA conoció un correo en el que la Cancillería le pregunta sobre los connacionales registrados en el consulado y cuántos manifestaron su interés de retornar en medio del conflicto entre pandillas, que se agravó en las últimas semanas.Velásquez responde que no tiene acceso a la plataforma de la Cancillería y que no tiene computadores o internet.