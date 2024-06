La contundente reacción de Catherine Juvinao tras jugadita con la que se aprobó la reforma pensional; no se guardó nada

“Lo que pasó hoy aparte de bochornoso, irrespetuoso y abusivo, creo ciertamente que puede tener implicaciones en una demanda ante la Corte Constitucional porque no solo ya algunos juristas están hablando de aquí se violó el principio de publicidad sino y- sobre todo- el principio de garantía de deliberación. Que la Corte Constitucional, por favor, tome nota. No hubo garantía de deliberación, no en un proyecto cualquiera de 15 o 20 artículos, sino en una reforma estructural al sistema pensional y al sistema de protección de la vejez”, afirmó.